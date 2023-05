Restaurante / Pexels

Comer en restaurantes es una de las grandes aficiones de los amantes de la comida, y más, si son de buena calidad. Por ello, los restaurantes juegan el papel más importante a la hora de ofrecer su carta al público. De toda clase de comida y situado en cualquier parte, elegir un buen sitio al que ir a comer que cumpla tus requisitos, puede resultar algo no tan fácil.

Pero cuando ciertos restaurantes están a la altura, la Guía Michelin se encarga, gracias a sus jurados y especial exigencia, de otorgar sus famosas Estrellas Michelin que convierten tanto al local como a los chefs en grandes genios de la cocina

Aunque alcanzar esta excelencia no es algo que lo consiga cualquiera y más si se trata de no solo una estrella michelín. Si nos ceñimos a las cifras, solo 12 en toda España poseen 3 estrellas Michelin. Aunque dejando al lado su prestigio, este tipo de locales pueden no estar al alcance de muchos, ya que su precio ronda los 300 € por persona.

Pero no todos son así. En Málaga, hay un restaurante que, a pesar de ser estrella Michelín, podrá ser asequible para muchos bolsillos.

Restaurante Kaleja

Este restaurante situado en pleno centro de Málaga (calle Marquesa de Moya, 9) es de Dani Cranero, y conforma una de las últimas novedades en la Guía Michelín. Desde 2019, el chef lleva a cabo platos tradicionales como sus guisos hasta que llegó a modernizarla y hacerla uno de los más prestigiosos. Quizás porque no lleva mucho en la guía michelín, cuenta con unos precios tan asequibles para tener tanta calidad.

En cuanto a los precios de sus menús son de 90 y 110 euros. El primero de ellos, es conocido como el Menú Memoria, el cual ofrece cuatro aperitivos, seis pases salados y tres pases dulces. Mientras que el segundo es algo más grueso con cuatro aperitivos, nueve pases salados y tres pases dulces.

Gran Menú Memoria : 110 euros

Maridaje : 50 euros

Menú Memoria : 90 euros

Maridaje : 40 euros

Precio medio (con maridaje): 145 euros

Según Directo al Paladar, encargado de analizar menús de restaurantes, en la última gala, este restaurante y el chef malagueño fueron uno de los más aplaudidos de toda Andalucía.