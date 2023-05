Fresas / Pexels

Las fresas son una de las frutas favoritas de la mayoría y de las más apetecibles en época de verano. Sobre todo, ahora en pleno mayo, que ya es su temporada y la convierte en una de las frutas más populares del momento. Es ideal para comerla no solo así, sino de diferentes maneras, como pueden ser en batidos o incluso en tartas.

Aunque, para disfrutar verdaderamente del sabor tan dulce que tienen, es muy importante saber conservarlas para que no caigan en mal estado y que no podamos comerlas. A pesar de que los fans de la fruta, las guarden en la nevera para mantenerlas frescas, esto puede no ser suficiente si queremos que nos duren, por lo menos, un par de semanas.

El truco infalible

Como la mayoría sabe, son muchos los vídeos de ideas que rondan por Tiktok para conservar este tipo de alimentos. Pero María, la tiktoker también conocida como @livingplanetfriendly, tiene la solución para que las fresas duren lo máximo posible y no pierdan nada de su sabor.

Para ello, simplemente utiliza un tarro de cristal y paños de cocina. El primer paso que explica la tiktoker en su video, es el lavado de fresas, así nos aseguramos que están limpias y frescas. Después de esto, utilizamos un paño de cocina y las secamos con el objetivo de quitar toda la humedad que se haya podido quedar en ellas.

A continuación, las introduce en un tarro de cristal para conservarlas, incluyendo también unas toallitas o trozos de papel absorbente. Hacer este paso tiene como objetivo que las fresas estén lo más secas posibles, ya que la humedad podría acelerar la proliferación de microorganismos y hacer que las fresas se estropeen.

Este truco se ha viralizado en la plataforma, puesto que el vídeo cuenta con casi 900 likes y varios comentarios en los que los usuarios se muestran satisfechos con la solución de la tiktoker.