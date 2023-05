Ea, pueblo en Vizcaya / Dreamstime

Lo cierto es que según el último registro, España registraba un total de 8.131 pueblos en todo su territorio, repartidos entre las cincuenta provincias. Cada uno diferente con sus peculiaridades y tradiciones, pero todos con algo de encanto.

Los municipios no tienen por qué tener necesariamente un número de letras determinadas. Por ejemplo, algunos nombres pueden ser bastante largos como Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, ubicado en Madrid, y otros que solo tienen una sílaba, como es el caso de Vic, en Barcelona.

A pesar de esto, los que pocos saben es que existe un pueblo cuyo nombre es el más corto de todos. Este se trata de Ea, situado en Vizcaya.

¿Cómo es Ea?

Se sitúa a unos 50 kilómetros de Bilbao, y es un pequeño y acogedor municipio, que está situado en la comarca de Busturialdea. Según el último censo realizado sobre Ea actualmente cuenta con 824 personas, la cantidad total de habitantes de los cuales, la mitad son hombres.

Este pueblo es característico de su casco histórico, en especial su ría. Mientras, su núcleo urbano está formado por varias calles paralelas a las que únicamente separa la ría. También se pueden encontrar puentes, que componen una de sus cualidades más atractivas, al igual que sus iglesias o edificaciones que tienen la esencia del lugar. Además, algo que no pasa desapercibido es la famosa lado, Atalaya, en la que se puede pasear al borde del mar.

Aunque, cabe mencionar que existe otro pequeño núcleo de población llamado Be ubicado en Lanzarote. Su nombre, al igual que el de Ea, tiene dos letras, pero a pesar de esto, no es el de los pueblos más cortos porque Be se considera una localidad independiente, no un pueblo como tal.

Dicho esto, únicamente Ea es considerado el pueblo con el nombre más corto de toda España.