'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom': la nueva aventura de Link llega a Nintendo Switch

Después de muchos meses de espera, los fans de Link están de enhorabuena. Este viernes por fin sale a la venta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch, una nueva aventura épica en la que los jugadores podrán recorrer el reino de Hyrule y crear su propio viaje guiados por su ingenio e imaginación. Con la misión de desentrañar la verdad oculta tras un evento catastrófico que ha sumido el reino en la confusión, la persona que maneje el mando llevará al protagonista a explorar un mundo inmenso, tanto en tierra como en las islas flotantes que salpican el cielo.

Los jugadores podrán decidir cómo quieren avanzar y construir su propia aventura. La sensación de libertad, de tener todo un mundo que explorar a voluntad, es enorme: no hay una única forma de recorrer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ni tampoco de vencer a los enemigos, superar los obstáculos o resolver los puzles. Las posibilidades de experimentar con los objetos y el entorno son variadas y permiten múltiples combinaciones para construir vehículos, artefactos y armas. Los jugadores encontrarán un Hyrule reconocible, pero muy diferente al que exploraron en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En él acechan nuevos enemigos, peligros y enigmas, pero Link también cuenta con nuevos recursos para afrontarlos.

Gracias a la combinación se podrán unir objetos y crear nuevas armas, con diferentes efectos. Con la ayuda de la ultramano se podrán construir ingeniosos vehículos y usarlos de forma creativa para burlar a los enemigos; usando el retroceso, será posible ‘rebobinar’ el movimiento de un objeto para crear nuevas trayectorias o devolvérselo al enemigo que lo ha lanzado; y la infiltración permitirá atravesar el techo de edificios y cuevas para encontrar la ruta más rápida o una salida elegante.

El 12 de mayo, a la vez que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se pondrá a la venta un nuevo amiibo de Link. Al activarlo, los jugadores recibirán armas y materiales, así como una tela especial para la paravela de Link. Si escanean otro amiibo de la serie The Legend of Zelda, también obtendrán armas, materiales útiles o una tela de paravela basada en el amiibo escaneado.