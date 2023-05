Sofá / Pexels

Está claro que uno de los sitios de casa en los que pasamos mucho tiempo, es el sofá. Ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, siempre hay alguien sentado en este mueble tan cómodo. Por eso es normal que, con el tiempo, se manche, sobre todo, si es de tela.

A la hora de limpiar el sofá, no resulta nada pesado ni tienes porque perder mucho tiempo en ello. Los expertos de limpieza recomiendan limpiar el sofá al menos cada 6 meses, aunque parezca que no está sucio para evitar que el polvo y la suciedad se acumule en partes que somos incapaces de ver.

¿Cómo limpiar tu sofá?

Hay varias formas de limpiar el sofá de tela sin la necesidad de utilizar productos químicos y de la manera más sencilla. A continuación, los pasos clave para que las manchas de tu sofá favorito desaparezcan sin que te des cuenta.

Lo primero de todo, lo que tienes que hacer es aspirarlo. De esta manera, eliminas el polvo, pelos o incluso restos de comida que hayan podido quedarse acumulados. Es recomendable aspirar con el accesorio del aspirador con forma de cepillo y con el de boquilla plana para llegar bien a todas las esquinas. Si tu aspirador no tiene este módulo, emplea un cepillo de cerdas finas para eliminar los restos.

Por otro lado, si tu sofá de tela es desenfundable, quita las fundas y lávalas siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si no sabes cómo hacerlo, utiliza agua fría, un jabón neutro, con un centrifugado suave y sin suavizante. Una vez lavadas, deja que se sequen al aire y colócalas extendidas para evitar que se deformen.

Una vez has terminado esto, llega el momento de limpiar las manchas. El truco que no puede fallar es el bicarbonato de sodio. Gracias a sus propiedades, pulveriza sobre las manchas y, hace que tus manchas desaparezcan rápidamente. Para limpiarlo, utiliza un paño que no deje pelusa, y haz movimientos circulares sobre ellas.

Otras soluciones útiles pueden ser utilizar alcohol aplicándolo sobre la superficie con un cepillo de cerdas suave y secándolo con un paño limpio. De esta manera, tu sofá de tela quedará más limpio que nunca.