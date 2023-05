Restaurante / Pexels

Todo el mundo sabe que el mundo de la hostelería no es de los más fáciles. Trabajar en ese sector puede causar experiencias bastante negativas a algunos de los trabajadores, debido al incorrecto trato de los clientes o los encargados. Y esta situación, puede provocar que muchos hosteleros acaben abandonando el sector.

El problema viene cuando esto te afecta de una manera tan personal, que te hace renunciar a este mundillo. A muchos les habrá ocurrido esto y habrán tenido que buscar otra vía de escape, tal vez, mejor. Pero lo más importante, es darse cuenta de que para trabajar de cara al público tienes que saber tratarlos.

Mensaje superador en Twitter

Este ha sido el caso de uno de los antiguos hosteleros que ha decidido compartir una captura de pantalla hablando de su experiencia y sobre todo, lanzando un mensaje esperanzador. Esta captura, ha sido publicado por la famosa cuenta de Twitter @Soy Camarero, bastante conocida por denunciar situaciones de distinto tipo en la hostelería.

Pero esta ocasión, no se trata de algo negativo sino, todo lo contrario. Ha querido transmitir el lado bueno de la profesión, con el mensaje y la experiencia de un hostelero que decía así:

"Antes de ser autónomo, mientras estudié la carrera, trabajé 5 años en la hostelería y me trataron realmente mal, económica y personalmente, y cuando pude montar mi negocio, me juré no hacer pasar a nadie por eso. Desde hace 10 años, tengo mi bar y siempre he dignificado como se debe esta profesión". "El problema es que a mi alrededor es todo tan diferente que deshonra a los trabajadores. Es bastante jodido hacer esto porque como propietario acabas pagando más en nóminas y Seguridad Social y el resultado es ganar menos. Pero realmente es algo que se compensa cuando ves un equipo feliz, eficiente, integrado, involucrado y con todas las ganas y predisposición de dar los resultados por lo que se les paga".

"Este resultado, al final, merece más la pena que llenarse el bolsillo, te asegura una continuidad, clientes contentos, un público más objetivo y sobre todo, seguridad. De nuevo muchísimas gracias por vuestra labor

Con este motivador mensaje, el caso de un hostelero se ha hecho viral y la cuenta de @soycamarero ya cuenta con casi 3.000 likes y muchas respuestas de apoyo por parte de los usuarios. Entre estas, la mayoría, se sentía esperanzados con este mensaje tan motivador y sobre todo, le daban la razón en que lo más importante que saber tratar bien a los demás vale más que todo el dinero que puedas ganar.