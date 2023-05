Convergence: A League of Legends Story revela planes definitivos de lanzamiento

2 Se lee en minutos El sótano perdido



A través de un nuevo clip de vídeo, Riot Games ha revelado que ‘Convergence: A League of Legends Story’ no tardará en debutar. Desarrollado por Double Stallion, el nuevo videojuego propone una perspectiva diferente de la serie mediante una aventura en 2D con progresión lateral. El juego está protagonizado por Ekko, un joven inventor con un ingenioso dispositivo con el que manipula el tiempo.

Promete mucha acción

Los jugadores acompañarán en su aventura a nuestro protagonista, uno de los favoritos de ‘League of Legends’ (‘LoL’), mientras descubre que manipular el tiempo tiene consecuencias. Todo reunido en un título de plataformas y acción en 2D con un llamativo estilo artístico, tensos combates y oportunidades de exploración gracias a la capacidad de Ekko para viajar por el espacio-tiempo.Como muestran los nuevos materiales, el videojuego combina sistemas de combate con poderes de manipulación del tiempo y el espacio, así como varias mecánicas de parkour. Para colmo, Double Stallion promete peleas memorables contra jefes, que tan solo se dejan entrever en el nuevo tráiler. Para finalizar, el material revela que el título debutará el 23 de mayo con versiones confirmadas para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

El proyecto forma parte de la gran expansión que está experimentando el universo de ‘League of Legends’ en los últimos años, que también incluye títulos como el recientemente publicado ‘Mageseeker’ y las entregas pendientes de publicación ‘Ruined King’ y ‘Song of Nunu’, entre otros.‘Ruined King: A League of Legends Story’ se ha anunciado como un RPG por turnos centrado en la narrativa. Ambientado tras los sucesos de Mareas ardientes, los jugadores controlarán a los campeones de ‘LoL’ y explorarán la ciudad de Aguas Estancadas y las Islas de la Sombra. Contará con campeones conocidos, mecánicas de combate por turnos y un oscuro estilo artístico, junto con otras sorpresas. El título indaga en la historia de campeones del universo y promete una nueva forma de descubrir el mundo de Runaterra.Por su parte, ‘Song of Nunu: A League of Legends Story’, obra desarrollada por la empresa madrileña Tequila Works, tiene previsto ver la luz durante el próximo otoño. Este enternecedor título de aventuras para un solo jugador está protagonizado por los queridos Nunu y Willump, que se embarcan en un intenso viaje para encontrar a la desaparecida madre de Nunu.