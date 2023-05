Personas en un bar de tapas / Pexels

Los aficionados del Osasuna de Sevilla querían animar a su equipo en La Cartuja en la segunda final de Copa de la centenaria historia del club navarro. Para ello, el local de La Columna Bodega Santa Cruz, les sirvió de local de confianza para apoyar al equipo. Este bar, situado muy cerca de la famosa Giralda, fue uno de los locales que más y mejor negocio hizo ese sábado de copa.

Este bar hizo su agosto en pleno mes de mayo, ya que se convirtió en uno de los centros de la fiesta rojilla, en la que participaron los más de 25.000 hinchas.

Sorpresa para el bar

Uno de los camareros del local, el gaditano Antonio Lorenzo, no daba crédito a la situación que estaban viviendo. Para demostrar que el bar nunca había atravesado una situación así, explicó cómo vivieron la anterior copa de la que salió vencedor el Betis: “Cuando estuvieron el año pasado los del Valencia”, rival del conjunto sevillano, “hubo mucho ambiente y eso, pero ni bebieron ni comieron tanto como los de Osasuna”. Y no se quedó ahí, pues ofreció más detalles y se atrevió con una invitación: “La caja que hicimos fue increíble, así que los aficionados de Osasuna pueden volver cuando quieran”.

También el camarero quiso señalar el comportamiento de la hinchada rojilla afirmando que no hubo ninguna pelea: “Hubo muy buen ambiente y muy buen rollo. Además, aunque es verdad que había muchísima gente, no hubo ninguna pelea y ninguna mala cara, ni siquiera cuando avisamos de que no nos quedaba nada, porque nos quedamos sin Coca Cola, sin fanta y sin tinto para los famosos kalimotxos. Nos dijeron que no pasaba nada, que gracias y que se iban a seguir con la previa del partido a otro lado”.

En cuanto al consumo de cerveza, habló de un elevado consumo dando cifras concretas: “Vendimos más de 19 barriles, cuando un sábado normal solemos vender unas diez”. Desde ese día, Antonio Lorenzo, no puede estar más encantado de la afición de los osaunistas y de que elijan su bar para celebrarlo.