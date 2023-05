OPI sube la temperatura este verano con su primer hardware Xbox inspirado en la belleza

El verano está a la vuelta de la esquina y Xbox sube la temperatura asociándose con una de las marcas de esmaltes de uñas más emblemáticas, OPI, para ofrecer el primer hardware de Xbox inspirado en la belleza.El año pasado, la división de videojuegos de Microsoft ya se asoció con la compañía para lanzar en primavera una paleta basada en el ocio electrónico. Ahora le han dado una vuelta de tuerca y presentan el Mando inalámbrico Xbox – Sunkissed Vibes OPI Edición Especial con cuatro tonos veraniegos, inspirados en la nueva colección de esmaltes de uñas “Summer Make the Rules” de OPI.

Summer is just around the corner, and Xbox is turning up the heat by teaming up with one of the most iconic nail brands, OPI, to bring a fresh polish to the Xbox controller: https://t.co/lVTQmAyXpA