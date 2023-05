Tu perro no es un ser humano: el error de tratarlo como personas que puede perjudicarlos

iStockphoto

2 Se lee en minutos D. M.



Pet influencers, así se denomina a la nueva moda de humanizar a los perros en redes sociales. Son tan famosos como cualquier otra celebridad y generan ganancias extraordinarias, a la par que un ser humano.

Cada vez es mucho más común toparse con este tipo de cuentas de Instagram: perros, gatos y demás animales de compañía que no siempre viven con una familia. Muchos de los animales han llegado a la fama sin tener la influencia de un dueño conocido. Son perros que a sus seguidores les encanta verles comportarse como seres humanos.

Este fenómeno se conoce como humanización de las mascotas, es decir, atribuirle una serie de características, condiciones o cualidades propias de las personas.

Este fenómeno lo podemos ver con algunos ejemplos que se dan en las redes sociales.

1. JIFFPOM

Un perro que cuenta con 9,4 millones de seguidores

2. DOUG THE PUG

Un perro que cuenta con 3,6 millones de seguidores

3. TIKA THE IGGY

Un perro que cuenta con 1,1 millones de seguidores

Los tres tienen en común que son un negocio, y que, aunque son perros, lo que les encanta a sus seguidores es verles comportarse como humanos.

Tenemos que tener en cuenta que cada especie tiene sus propias necesidades y una manera de percibir el mundo y de comunicarse diferente. No podemos pensar que un humano se comporta igual que un perro.

Situaciones incómodas

Según la lógica antropocéntrica humana, los perros perciben el mundo de la misma manera que nosotros y, por tanto, llevarlos con un abrigo precioso, perfumados y en un carrito para que no tengan que caminar ni ensuciarse las patas es cuidarles, incluso proporcionarles un lujo. Sin embargo, lo que de verdad ellos quieren es poder disfrutar del barro, correr sin correa y olisquear absolutamente todo lo que tenga a su alcance.

Diferencias con humanos

De verdad podemos pensar que un perro está cómodo con un disfraz, llevando una corona, celebrando su cumpleaños con un montón de invitados.

Noticias relacionadas

No es lo mismo someter a un perro a una situación molesta de vez en cuando que hacerlo de manera continua y sin respetar sus señales de incomodidad, como estos tres perros mostrados anteriormente.

No hay que olvidar que no son personas, no se comunican como nosotros y no tiene por qué gustarles lo mismo que a nosotros.