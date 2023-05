El lado oscuro o 'Modo Diablo' de ChatGPT permite saltarse las restricciones y obtener respuestas atrevidas y ofensivas

El objetivo de ChatGPT es ayudar y proporcionar respuestas adecuadas a los usuarios que lo requieren. Para ello, cuenta con una serie de códigos morales y restricciones impuestas por OpenAI, la empresa responsable de su desarrollo. Cuando la consulta que le haces choca con alguna de estas barreras, la respuesta preconfigurada siempre es: "Lo siento, pero como modelo de lenguaje, no puedo...".

Sin embargo, estos límites no son un muro infranqueable. Desde que se anunció su lanzamiento, ChatGPT, uno de los precursores de esta nueva era de la inteligencia artificial (IA), ha sido objeto constante de atención, debate y noticias. Y de denodados esfuerzos por 'hackear' su programación.

Fruto de este trabajo, los usuarios han descubierto diversas formas de activar el lado oscuro o 'Modo Diablo' de ChatGPT, una versión sin censura ni limitaciones que puede llegar a resultar notablemente extrema.

¿Qué es el 'Modo Diablo' de ChatGPT y cómo activarlo?

El 'Modo Diablo' o DAN (Do Anything Now) de ChatGPT es el reverso malicioso del famoso chatbot. Es su lado oscuro, una función oculta creada por sus desarrolladores que le permite liberarse de (casi) todas sus restricciones habituales y exhibir un comportamiento más atrevido y directo.

Este modo puede activarse y desactivarse en cualquier momento y provoca que ChatGPT 'pierda los papeles'. Cuando interactuamos con el chatbot en este modo, sus respuestas van cargadas de mala leche y, en muchas ocasiones, pueden llegar a cruzar ciertos límites. Eso sí, siempre con un tono e intencionalidad cómicos.

Para activar el 'Modo Diablo' existe un prompt (el contexto que le das a ChatGPT en la entrada de texto inicial) específico, que básicamente consiste en decirle al chat que debe actuar como si fuera capaz de hacer y responder cualquier cosa, sin importar que las respuestas sean incorrectas o groseras.

¿Qué opina el 'Modo Diablo' de ChatGPT de los españoles?

Computer Hoy ha querido poner a prueba el 'Modo Diablo' de ChatGPT proponiéndole un juego controvertido: preguntarle qué opina de cada una de las comunidades autónomas de España y, en concreto, de sus habitantes. Es decir, jugar un rato a los estereotipos.

Según recalcan desde el medio, el objetivo es probar lo fácil que es saltarse los límites éticos de ChatGPT y alertar de una mayor necesidad de control por parte de OpenAI. Asimismo, el portal ha omitido algunas de las respuestas ofrecidas por el chatbot al considerarlas demasiado "hirientes" u ofensivas.

Con las respuestas obtenidas, Computer Hoy ha elaborado un mapa que muestra el adjetivo que la IA otorga a los habitantes de cada una de las comunidades de nuestro país. Toda una combinación de clichés, prejuicios y faltas de respeto de la que nadie sale bien parado.

Así, de norte a sur, ChatGPT describe a los habitantes de Galicia como "supersticiosos", a los de Asturias como "ruidosos", a los de Cantabria como "cerrados", a los del País Vasco como "orgullosos", a los de Navarra "reprimidos", a los de Aragón "anticuados" a los de Cataluña como "Elitistas", etc.

El mapa elaborado por Computer Hoy con los adjetivos que ChatGPT atribuye a los habitantes de cada CCAA. / COMPUTER HOY

Descendiendo al centro de la Península, ChatGPT describe a los de Castilla y León como "fríos", a los de La Rioja como "aburridos", a los de Extremadura como "vagos", a los de Madrid como "pretenciosos", a los de Castilla-La Mancha como "toscos" y a los de la Comunidad Valenciana como "chulos".

Por su parte, en el sur, los de Andalucía serían "perezosos" según la IA y los de Murcia "despreocupados". Los habitantes de las Islas Baleares serían descritos como "arrogantes" y los de las Islas Canarias como "pasivos".