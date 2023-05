Pan recién hecho: así lo consigues si lo descongelas siguiendo estos consejos

Una panadería de Madrid.

El pan es algo básico de la mayoría de hogares, no puede faltar en ninguna mesa y lista de la compra. Tiene una versatilidad particular: puede ser complemento de desayunos, comidas, meriendas y cenas. Aun así, desperdiciamos un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial, y tras las frutas y verduras, el pan es el principal producto desperdiciado.Por ello, muchos optan por congelar el pan cuando sobra demasiado en la mesa. Eso sí, hay que tener muy claro cómo descongelarlo para que esté tan delicioso como el primer día.

Diferentes formas de descongelar el pan

1. De forma natural

Si no tienes horno o microondas, puedes dejar el pan al aire para que se descongele de forma natural, simplemente sacándolo del congelador y dejarlo en la encimera de la cocina durante media hora. Lo malo es que esta descongelación llevará más tiempo que las otras dos técnicas.

2. Descongelar al horno

Descongelar el pan en el horno solo lleva 15 minutos. Primero, precalienta el horno a 200 °C y coloca la baguette en una bandeja de horno o directamente en la rejilla y hornea durante 5 minutos. A continuación, apaga el horno y deja el pan dentro durante 5 minutos. Después, retira la baguette y déjala reposar otros 5 minutos antes de darle un bocado.

3. Descongelar al microondas

Esta es la forma más rápida de descongelar el pan, aunque puede estar un poco blanda. Primero, envuelve la baguette o el trozo en un paño limpio y húmedo o en una servilleta de papel y mételo en el microondas en un plato. Después, caliéntalo durante 15 segundos y si es necesario, y dependiendo del microondas, añade otros 15 segundos.

4. Cómo descongelar pan si no tienes horno

A día de hoy, hay muchos hogares en nuestro país que no disponen de horno, no funciona correctamente o no se quiere utilizar por su alto coste energético. Esta es una situación más común en casas donde solo habita una persona o donde habitan estudiantes con pocos recursos económicos.

No disponer de horno por cualquiera de las razones mencionadas no es un impedimento para que puedas disponer de pan recién hecho siempre que quieras. Por eso, te vamos a enseñar algunos trucos sobre cómo descongelar pan sin horno.

5. Descongelar pan a temperatura ambiente

Esta es la opción que menos recomendamos, ya que a pesar de obtener un buen resultado, es la más delicada y puedes conseguir que se te quede duro rápidamente.

Debes tener en cuenta el tamaño del pan, pero a modo general, una barra clásica de pan puede tardar entre 20 y 30 minutos. Recomendamos que la coloques una rejilla para que pueda respirar también por la parte de abajo y que, finalmente, lo cubras con un trapo fino y limpio para que no se oxide con la temperatura ambiente.

Para darle un toque final a tu pan y que tengas un resultado espectacular, te recomendamos que tras descongelarlo, le des un toque de horno. Precalienta el horno a una temperatura de entre 190 °C y 210 °C y vigila el tiempo de cocción según tu gusto.

Esperamos que os hayan gustado los trucos que os hemos traído para descongelar pan el horno, así como otros consejos para descongelar pan si no se dispone de horno. Como veis, no se necesita mucho tiempo para conseguir un pan exquisito. Y ya que tenéis el horno abierto y caliente, os recordamos uno de nuestros post populares, como hacer una pizza al horno.