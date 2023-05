Es habitual que los pasajeros no tengan en cuenta el calzado con el que viajan y usen algunos que pueden no ser los más apropiados. No obstante, esto podría ser peligroso. Al elegir el calzado con el que volar es recomendable utilizar el que más cómodo y fácil de moverse resulte. Ya que, en casos de emergencia, será mucho más sencillo desplazarse con este tipo de calzados que con otros que no lo sean tanto.

Uno de los requisitos para que un zapato sea cómodo es que esté cubierto en su totalidad porque te protegen tanto de la suciedad como de los posibles impactos.