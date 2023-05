La fotografía analógica resurge en la era de Instagram

Muchos hogares españoles han ido acumulando álbumes de fotos. Pero en algún momento del siglo XXI la costumbre paró. Con la fotografía digital y, sobre todo, con las cámaras en los móviles, dejamos de revelar los carretes de las vacaciones, de los carnavales o de los festivales de fin de curso de los niños. Las imágenes empezaron a compartirse en redes sociales y a acumularse en las tarjetas y aplicaciones de nuestros teléfonos. Pero de unos años a esta parte, las generaciones que crecieron con smartphones en la mano están haciendo resurgir la vieja costumbre de llevar carretes a los laboratorios fotográficos.

El pasado mes de octubre, el fabricante Kodak escribió un tuit para anunciar que habían iniciado una serie de contrataciones. La demanda por las películas de 35 mm se había disparado. El director de comunicaciones de la compañía, Kurt Jaeckel, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que ya llevan 350 puestos contratados desde 2021 hasta ahora, lo que supone un incremento neto de 100 puestos de trabajo. Aun así, mantienen abiertas otras 75 candidaturas. "El volumen se ha duplicado en los últimos años y todavía no hemos alcanzado la demanda", asegura. Y todo ello cuando sus fábricas "funcionan 24/7".

We’re hiring to keep up with demand for 35mm #film, which has exploded over the past few years. 🧵 1/4