Google es el buscador internacional más grande y poderoso. Y una de sus claves son las contraseñas creadas por este gigante. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos olvidado la contraseña o que simplemente nos da pereza ponerla al iniciar sesión. Pero, a partir de hoy, y gracias a la Passkey, el nuevo estándar de seguridad, es posible acceder al dispositivo con sensores biométricos y olvidarte del método tradicional de las contraseñas.

Passkey: como librarte de las contraseñas

Esta es la alternativa más conveniente y segura a las contraseñas. Lo que hace es que en cualquier plataforma o navegador, los usuarios pueden iniciar la sesión en cualquier dispositivo con su huella, el reconocimiento facial o con un PIN.

Se trata de un proceso muy sencillo en el que, mediante Passkey, no volverás a tener que usar contraseña y verificación de doble factor.

La ventaja con la que juegan los usuarios es que ya no tendrán que recordar la contraseña. Además, al tratarse de claves generadas de forma automática, no hay riesgo de que la clave se use en más de un servicio o aplicación, evitando así ataques por parte de los ciberdelincuentes.

Este nuevo método se encuentra respaldado por Apple, Microsoft y Google han implementado Passkey en sus plataformas.

