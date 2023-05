Columpio más grande de España en LEÓN / Alba Vigaray

Los columpios son los mejores aliados de los niños y de los no tan niños. Pasar un rato divertido columpiándose puede ser uno de los momentos más divertidos que puedes tener en tu día. Aunque lo cierto es que para los que se hayan cansado de los columpios pequeños y tradicionales, hay una solución. Para los que no lo saben, existe un columpio en una comunidad que se conoce como el más grande de nuestro país. No solo eso, sino que aquí te explicamos la ruta que puedes seguir para encontrarle.

¿Dónde se encuentra?

Muchos se preguntan donde se puede ubicar un columpio tan grande. Esto se trata de Toreno, una localidad ubicada en León, la cual ha sido la encargada de poner en marcha el proyecto con la ayuda de la concejalía que ha acabado en una nueva ruta y la construcción del columpio más alto de España, que se ubica en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Esta atracción turística se encuentra disponible desde el verano pasado y ha llamado la atención de numerosos turistas que han acudido ahí solo para verlo. Lo cierto es que se conoce como Columpio de Librán y se trata de una estructura de nueve metros de alto, que se balancea sobre uno de los cañones más conocidos de la zona de El Bierzo.

Ruta para llegar al Columpio de Librán

Una de las dudas más frecuentes es saber el camino por el que llegar a esta atracción. La ruta se lleva a cabo por Librán, perteneciente al municipio de Toreno, hasta llegar al conocido como cañón del río Primout, que cuenta con unas impresionantes vistas las cuales se pueden disfrutar mientras te balanceas en el columpio

Esta ruta para llegar al columpio parte desde la localidad de Librán, donde se pueden seguir las indicaciones de la ruta completa a través de la señalización. Se trata de una ruta circular, pensada para poder hacerla, sobre todo en familia, ya que los más pequeños podrán disfrutar de este columpio y de las vistas que ofrece siempre y cuando tengan la precaución necesaria.

Las vistas que podrás disfrutar si decides hacer la ruta del columpio son las del paraje de Las Carboneras. Sin duda, puede ser uno de los mejores planes para pasarlo en grande en familia o con quién prefieras.