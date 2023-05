Vampire Survivors: el fenómeno independiente anuncia adaptación televisiva

2 Se lee en minutos D. M.



El desarrollador independiente poncle anuncia que su éxito ‘Vampire Survivors’ también se convertirá en una serie animada, por el momento sin plataforma de distribución. La adaptación estará producida en colaboración de Story Kitchen, fundada por el escritor y creador de John Wick, Derek Kolstad, que resaltará los elementos de una historia que es muy sencillo pasar por alto para quienes disfrutan del juego en Xbox o PC.Dan Jevons de Story Kitchen ha comentado: “A pesar de ser responsables de innumerables horas pérdidas de productividad en Story Kitchen, estamos emocionados y honrados de asociarnos con poncle para dar vida al grandilocuente mundo gótico de Vampire Survivors en medios lineales”. Con una estructura fácil de entender, el título de acción nos invita a sobrevivir a oleadas masivas de enemigos durante un período de 30 minutos.

Un héroe de media hora

Durante este tiempo, el jugador debe elegir entre una lista de héroes con diferentes características y habilidades pasivas únicas que atacan automáticamente mientras luchan contra hordas crecientes de monstruos, con el objetivo de sobrevivir el mayor tiempo posible y acumular puntos de experiencia, que invertir en mejoras destinadas a aumentar las posibilidades de supervivencia en la próxima ronda.

Según su creador, Luca Galante, el título se desarrolla en la Italia rural de 2021. “Allí vivía una persona malvada llamada Bisconte Draculó, cuyas magias malvadas crearon un mundo lleno de hambre y sufrimiento. Ahora depende de los miembros de la familia Belpaese poner fin a su reinado de terror y devolver la buena comida a la mesa”, afirma la descripción oficial del juego.

Vampire Survivors seguirá recibiendo contenido

Aunque la producción para televisión ya se ha confirmado, hasta el momento poncle y Story Kitchen continúan en la búsqueda de un guionista. Una vez definidas las pautas principales, trabajarán para encontrar cadenas de televisión y plataformas de transmisión interesadas. Mientras la marca se expande a otros medios, el juego no dejará de recibir novedades en PC y Xbox. La incorporación más reciente se produjo el pasado abril, fecha en la que se publicó en Steam el paquete de contenido ‘Tides of the Foscari’ -en Xbox, debería debutar en cuestión de poco tiempo-.

