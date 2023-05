El regalo de un vecino a otro para que deje de "dar golpecitos" cuando le molesta el ruido

2 Se lee en minutos D. M.



Los problemas entre vecinos son siempre muy frecuentes. Peleas por ruidos, por mascotas o por higiene en los espacios comunes normalmente suelen ser los problemas más comunes entre vecinos. En la mayoría de ocasiones los tipos de vecinos están divididos en dos. Por un lado, están los que no respetan las normas nunca y los horarios tampoco los cumplen. Por otro lado, están los vecinos que les molesta escuchar el ruido en los horarios permitidos y muchas veces se pasan de quisquillosos.

Las cuentas de redes sociales

Estos vecinos, por norma general, deberían haberse replanteado antes de mudarse a un edificio, si de verdad sirven para convivir con gente al rededor de ellos o si necesitan un espacio más grande como una casa independiente.

En las redes sociales cada vez es más usual que las personas expongan sus situaciones y los problemas que tienen en algún ámbito de su vida. En Twitter, la cuenta especializada en enfados de vecinos, @LiosdeVecinos, ha subido una anécdota de un vecino que le deja una carta a otro de su edificio.

El mensaje del "vecino músico"

"Buenas tardes, me parece muy bien que no tenga usted nada que hacer con su tiempo libre, más que golpear y gritar sin cesar la pared cada vez que intento estudiar piano. O que no sea capaz de entender lo que significa convivir en una ciudad con otras personas. Te animo a que lo intentes y si no eres capaz, a que te alquiles un chalet o te vayas a una casa en la montaña más alta de la sierra, donde solo te molesten los pájaros", comenzaba el joven músico.

"Lo hago a una hora más que decente"

"Lo primero estudio piano y guitarra, y lo hago siempre a una más que decente (y obviamente dentro del marco legal).

Lo segundo, preocupándome por su salud, no creo que sea conveniente que siga usted tocando la pared durante sesiones tan largas de estudio, principalmente porque voy a seguir tocando lo mismo y lo único que va a conseguir es que suba el volumen.

Mientras tanto, te dejo un pequeño regalo para que pueda disfrutar de sus tardes, que parecen ser muy entretenidas. Un saludo de su vecino músico", así terminaba la nota para su vecino.

Pianos, golpes y otras historias… pic.twitter.com/elLlksxA87 — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) 4 de mayo de 2023

Además de pegarle la nota que le ha querido dejar a su vecino en su casa, la ha acompañado con unos tapones, por so tanto le molesta el ruido que hace con los instrumentos a su vecino.

Se ha desatado una disputa en redes

Tras la publicación del tuit, estos son algunas de las respuestas que ha dado la gente tras conocer la historia del músico.

Hay locales de ensayo para tocar el piano a horas "más que indecentes". Léase piano, guitarra eléctrica, batería, trompeta, etc.



No por ser una hora "decente" hay vía libre para hacer todo tipo de ruidos. Y no por ser un piano deja de ser un ruido para quien no quiere oírlo. — Kuanma (@Kuanma_) 4 de mayo de 2023