Un camarero presenta su baja médica y la respuesta de su jefe despierta la indignación

Soy Camarero denuncia la respuesta de un hostelero cuando un empleado le presenta su baja médica. / FREEPIK

1 Se lee en minutos H.G.



La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más indignante: "Al camarero le hicieron mal una punción lumbar, le dan la baja y su jefe se lo quiere contar como vacaciones", explica este conocido usuario en su publicación.

El mensaje viene acompañado de dos imágenes en las que se puede ver, por un lado, el parte de baja médica del empleado y, por otro, una captura de pantalla de la conversación con su jefe, cuya respuesta es denunciable bajo la legislación actual.

Al camarero le hicieron mal una punción lumbar, le dan la baja y su jefe se lo quiere contar como vacaciones 🤬 pic.twitter.com/QsBhiJG1Gs — Soy Camarero (@soycamarero) 4 de mayo de 2023

"Hola [...], algo mejor, pero sigo con muchos dolores de espalda y cabeza", comienza el mensaje del trabajador, quien explica que "ayer pude ver a una fisio amiga que me ayudó un poco, pero es muy jodido".

Noticias relacionadas

El camarero continúa explicando que "el miércoles me han dicho del ambulatorio que se comunicarán por vosotros por la baja de estos días que no he trabajado, pero no sé como va eso"; para, finalmente, preguntar: "¿no os afecta a vosotros, no?".

Y aquí es donde llega la respuesta del hostelero que denuncia Soy Camarero y que ha causado indignación entre las respuestas a su tuit: "Te lo contaremos como vacaciones, imagino. Tienes que hablar con [...]".