Algunos frutos secos pueden resultar un vicio para los amantes del comer. En el caso de los pistachos, es uno de los frutos secos más apreciados por su sabor y un elemento clave en muchas dietas por su valor nutricional.

Pero lo que no todos saben es la cantidad de beneficios que aporta al cuerpo. Este alimento proporciona distintos nutrientes de manera equilibrada: un 20,6 % de proteínas vegetales, un 15,6 % de hidratos de carbono, un 6,5 % de fibra. Aparte de ser una fuente de minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, el potasio y el fósforo.

Beneficios de los pistachos

Estos son los beneficios que aporta al organismo comer estos frutos secos tan nutritivos.

Mejoran la salud cardiaca y el colesterol.

Reducen el estrés

Combaten la anemia por sus altas propiedades de hierro .

Ayudan a la salud cardiovascular .

Controlan el nivel de azúcar en la sangre .

Favorecen el tránsito intestinal .

Ayudan a mejorar el mantenimiento de los huesos.

Estos frutos secos también ayudan a combatir problemas de disfunción eréctil, según un estudio realizado por el Hospital Universitario y Centro de Investigación Atatürk de Ankara (Turquía). Además, dado que son ricos en arginina, consigue tener un efecto vasodilatador y contribuye a mejorar el riego sanguíneo.

Aunque hay en ciertas ocasiones que es mejor evitar ingerir este alimento. Si sueles tener la presión arterial alta o sufres problemas de retención de líquidos, hay que tener cuidado, ya que es un alimento que si contiene mucho exceso de sal, puede afectar negativamente a tu salud.

¿Es bueno comer pistachos todos los días?

Según los expertos, los frutos secos no engordan siempre y cuando no se consuman en exceso. Lo que significa que no sería perjudicial para la salud comer uno o dos puñados a diario. Lo que se recomienda es que la cantidad de pistachos no superase a 40 o 50 pistachos de tamaño medio. Esto sería lo ideal para que no se lleve a cabo un consumo excesivo y pueda perjudicar a la salud.