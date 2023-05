Manicura roja / Pexels

La verdad es que las uñas extralargas están en su momento más alto. Cada vez hay más quienes apuestan por esta tendencia con la intención de innovar, pero no consiguen dejar atrás la manicura corta tradicional.

Aunque algunas no prefieren arriesgarse a las uñas largas por la idea de pensar que estas significan suciedad o descuido. Por ello, saber cuidar y mantenerlas para que la higiene de tus uñas hará que no se deteriore con el tiempo. No obstante, algo por lo que están apostando últimamente la mayoría de fieles de la manicura, es por los diseños diferentes y extravagantes que no tardan en ponerse de moda para manicuras cortas.

Estilo minimal

Lo que tienes que lograr una capa de esmalte brillante y un punto en la parte inferior de la uña. Esto tendrá como resultado una manicura minimalista y elegante, apta para mujeres de todas las edades.

Estilo confeti

Es una de las manicuras más fáciles de hacer en casa. Esta tendencia es conocida por las 'influencers' que han apostado por decorar sus uñas de esta manera.

El clásico e infalible color rojo

Si hay un color que siempre vemos en las uñas de las mujeres, ese es el rojo. Esta tonalidad es especialmente indicada para uñas cortas porque consigue que sean atractivas sin la necesidad de ser extralargas.

Manicura francesa

Esta es la mejor versión que se acerca para el verano. Se trata de una manicura fácil, pero los tonos Nude, por lo que hace que tenga un toque especial.

Al estilo 'Aesthetic'

Los diseños tan coloridos son una de las mejores opciones, especialmente para uñas cortas. Sin importar la temática, se pueden combinar dibujos diferentes o colores para obtener uno de los resultados más innovadores.

Naranja mandarina

En verano, los colores flúor siempre son tendencia. A la gente le atrae este tipo de colores, sobre todo, el color de naranja mandarina por su poder rejuvenecedor. Sin duda, es una de las mejores opciones para arrasar este verano.