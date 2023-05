Este es el agua que debes utilizar si quieres dejar los cristales trasparentes

Una persona limpia un cristal. Imagen de archivo / Pixabay / Imagen de archivo / Pixabay

Todos pensamos que limpiar es fácil y sí, todos podemos hacerlo. Pero no, no todos somos capaces de dejarlo limpio. El truco está en saber cómo y qué herramientas utilizar. Especialmente si se limpian los cristales, ya que hay que tener especial atención para que el resultado sea el esperado. Por supuesto, es fundamental utilizar los productos adecuados para evitar manchas. Y estás de suerte porque no todo el mundo sabe que para este tipo de tareas domésticas, el agua con gas es realmente milagrosa. Su cristal y cualquier superficie espejada brillarán gracias a este producto. Es un remedio realmente eficaz contra la suciedad y los halos.

Puede hacer que no sólo los cristales del hogar vuelvan a estar limpios y brillantes, sino también los de su coche, y el resultado le sorprenderá. ¿Sabes cómo? Te lo diremos. En los siguientes párrafos encontrará todo lo que necesita y el procedimiento paso a paso para limpiar perfectamente sus ventanas con agua corriente.

Parece que se consigue una mayor acción de limpieza y brillo gracias al dióxido de carbono que contiene esta bebida, los halos y las manchas desaparecerán en un instante.

Limpiar los cristales con este producto es realmente un juego de niños, ¿cómo? Basta con verter el agua con gas en una botella pulverizadora y rociarla sobre la superficie a tratar. Si, además de limpiar, quieres perfumar el ambiente, puedes añadir unas gotas de aceite esencial al frasco, eligiendo el aroma que prefieras.

Después de rociar el agua sobre el cristal, límpialo con un paño suave y limpio, tanto la suciedad como las posibles marcas desaparecerán en poco tiempo. Lo mejor sería limpiar el cristal durante las horas más frescas del día, para evitar que el agua se evapore inmediatamente debido a la luz solar directa, ya que esto sólo daría lugar a nuevos halos.

Una alternativa al paño suave son las hojas de periódico, que no sólo son capaces de limpiar a fondo, sino que también absorben el agua de forma muy eficaz. Otro método para limpiar el vidrio con agua con gas consiste en utilizar bicarbonato de sodio.

En este caso hay que disolver una cucharada del producto en 700 ml de agua con gas y rociar la mezcla resultante sobre las superficies a limpiar. Después de hacerlo, límpialo y sécalo bien con un paño o un hijo de periódico. Además de absorber eficazmente la suciedad, el bicarbonato proporciona al vidrio un brillo increíble.

Poner en práctica estos remedios infalibles es realmente fácil, y cuando veas los increíbles resultados que puedes conseguir, nunca dejarás de usar agua con gas para limpiar tus ventanas.