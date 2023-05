Fotografía de camarero.

Siempre se suele decir en un restaurante que el cliente siempre tiene la razón, pero no siempre tiene por qué ser así. Sin embargo, hay ocasiones en las que los responsables de la hostelería no son los culpables de los actos negativos de sus clientes. Este ha sido el caso de lo ocurrido en un restaurante Pensadores Mesa&Parranda de Granada en el que unos clientes hacían una reseña subida de tono de Google por no cumplir con sus expectativas. La crítica esta vez se trataba de faltas de respeto. La persona, lejos de estar satisfecha con el servicio, optó por meterse contra la camarera atacando a su físico: "Camarera pelo azul malafollá".

"Mamá Pitufa"

Un tweet de la cuenta @SoyCamarero, compartió el tweet de la conversación en la que el protagonista explica que se habían pedido una ración de croquetas y que no les habían llegado suficientes para tres personas: "Pedimos croquetas y, al ver que venían 8 y nosotros éramos 3, le pedimos que si podían poner otra, aunque tuviésemos que pagarla". A modo de réplica, la camarera les explicó que no era posible sacar una croqueta adicional para ellos. Y la respuesta del protagonista a esto fue: "Su respuesta fue no. Pues entre esa amabilidad y que la cocina tampoco es nada del otro mundo, decidimos no volver más".

Debido a que el cliente no se quedó nada satisfecho, se refirió a la camarera como "mamá pitufa" diciendo: "Vaya tela con mamá pitufa y sus croquetas". Después de lo ocurrido, el dueño del bar respondía al propietario de la reseña diciéndole: "Hola Antonio. Vemos que en muchas de sus reseñas califica de maleducados o malafollás a las personas que le atienden".

Después de la conversación, el propietario le ha asegurado que no es bien recibido en el restaurante y que esperan no volver a verle por allí: "No vamos a valorar su reseña por la falta de respeto a nuestra compañera. Esperamos realmente que no vuelva a nuestra casa".

La respuesta ha recibido un gran número de apoyos en redes sociales, donde la mayoría de usuarios se han manifestado a favor de la camarera, ya que piensan que independientemente del servicio que te ofrezcan, las faltas de respeto son totalmente innecesarias e inadecuadas.