Las salsas pueden ser el mejor acompáñente a la hora de dar un toque diferente a cualquier comida, y la salsa de soja puede ser uno de los mejores aliados. Pero algunas cumplen más requisitos de los que pensamos para que a la hora de servirla no haya ningún problema. Se trata del recipiente de salsa de soja de la marca Kikkoman. Esta salsa es de origen japonés y se han vendido más de 300 millones de botellas y se han usado en diversos restaurantes japoneses. Pero lo que la mayoría no saben es que su diseño oculta una razón detrás.

El bote de salsa

Este tipo de salsas tiene la tendencia de almacenarse en barriles hasta botellas de cristal. Pero estas opciones no convencían del todo a la empresa Kikkoman, por ello, apostó por un contenedor más pequeño.

Del diseño del envase se encargó Kenji Ekuan, un diseñador japonés con un estilo minimalista y funcional por la que enJapón es conocido hasta hoy.

En cuanto a la forma en la que esta deliciosa salsa se vierte, está inspirado en la ceremonia del té tradicional de Japón. Aparte, el cuello de la botella tiene una función ergonómica que facilita sostener el recipiente y verter la salsa.

El truco oculto

Pero la parte más importante de este diseño es el tapón rojo. La forma de sus boquillas es de lo más peculiar, ya que es como la de una tetera, pero hacia dentro, lo que permite que la última gota caiga hacia el interior del recipiente. Esto se ha hecho con el objetivo de que la salsa gotee por la boquilla.

No obstante, no solo Kenkji Ekuan ha pensado en esto, sino que este tapón rojo esconde un truco que del que nadie se ha percatado. Este bote dispone de dos boquillas, pero no es casualidad, ya que tiene la intención de controlar la cantidad que vertemos en la comida. El diseño está pensado de manera que al tapar uno de los orificios con un dedo, puedes controlar cuanta soja se cae para que tengas la cantidad perfecta.