La increíble respuesta de una joven de Alicante a su novio que le propone hacer senderismo

Conversaciones de pareja que se hacen virales, especialmente si se comparten y coinciden con el resto de los mortales. Un joven de Alicante ha publicado en su cuenta de Twitter el divertido momento que compartió días atrás con su novia. Como una de tantas parejas, ambos se encontraban envueltos en la búsqueda de un plan para el fin de semana. Tal como queda expuesto en el tuit, él propuso madrugar para "hacer una ruta a la montaña", algo que la chica aceptó, pero eso sí, con una única condición.

El problema está en que, por mucho que seas el novio del año, el requisito puesto por ella es de los complicados, y sobre todo, de los más insólitos cuando el plan en cuestión es hacer senderismo en el monte. La condición, para ser exactos, era la siguiente: "Que no haya que hacer subidas". Una demanda tan inusual como difícil de cumplir.

Seguramente por este motivo, el joven se vio obligado a pedir consejo a la comunidad de Twitter y lanzó una pregunta, que evidentemente fue formulada en un tono jocoso: "¿Me podéis recomendar vuestras montañas invertidas favoritas?".

A mi novia sí que le parece bien que madruguemos mañana para ir a hacer una ruta a la montaña, pero me ha pedido como única condición que no haya que hacer subidas. Me podéis recomendar vuestras montañas invertidas favoritas?