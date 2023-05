Gonzalo Miró, amigo de Amaia Montero: "Volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito"

Imagen del perfil de Instagram Amaia Montero. / Imagen del perfil de Instagram Amaia Montero

El presentador de televisión Gonzalo Miró adelanta en declaraciones a los medios que pronto tendremos noticias sobre la cantante Amaia Montero y que en cuanto a su estado de salud se encuentra "muchísimo mejor y volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito", ha subrayado el amigo y expareja de la cantautora vasca de pop, baladas y rock, reconocible por su peculiar timbre de voz y por haber sido la vocalista de La Oreja de Van Gogh durante más de una década.

La artista permanece desaparecida de la vida pública y el pasado mes de octubre publicó en sus redes sociales una imagen en blanco y negro despeinada y visiblemente desmejorada acompañada de un críptico texto, ya eliminado de su perfil en el que sostenía: "si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Por lo que, inmediatamente se viralizó y se activaron todas las alarmas respecto a su estado de salud. Los fans se preocuparon por su situación de estrés y ansiedad, provocado por la grabación de su nuevo disco, que le obligó finalmente a pedir ayuda profesional.

"Marcadores a 0"

Después, en los próximos meses apenas ha habido noticias de la excompenente del grupo musical de género pop-rock originario de San Sebastián, País Vasco hasta que en sus redes sociales publicó un vídeo en el que canta con el mensaje: "marcadores a 0". No obstante, pocos días después las revistas del corazón adelantaban que la cantante abandonaba la clínica de Navarra tras haber estado ingresada unos días.

"He hablado con ella y yo creo que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez: que cada vez queda menos, que todos estamos deseando que vuelva con más fuerza pero yo estoy encantado de hablar de ella pero yo no soy el portavoz oficial de Amaia Montero", ha sostenido el presentador, que fue pareja de la cantante irunesa.