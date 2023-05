Frases típicas de las madres que ahora le dices a tu hijo.

Sin una madre no seríamos nada. Su amor incondicional, la protección que nos dan y el sexto sentido que desarrollan para prevenirnos ante cualquier problema es algo que jamás se podrá agradecer con palabras, ni siquiera con gestos. Porque está claro que ellas se merecen todo lo bueno.

Es cierto que el día de la madre, el 7 de mayo, no está de más hacerle algún regalo, pero no hay que olvidar que para ellas el mejor regalo es que las cuidemos y las queramos casi tanto como ellas a nosotros. Y si además de eso las hacemos reír, el regalo será completo. Por eso aquí te dejamos unas cuantas frases típicas de madre que seguro que alguna vez te ha dicho y que te quizás tú ya has repetido más de una vez a tus hijos.

Frases típicas de una madre