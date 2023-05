Toallitas desmaquillantes: el revolucionario producto de limpieza para quitar las manchas

Imagen de archivo de la limpieza de los azulejos / Pexels

En muchas ocasiones los productos que asociamos directamente con un uso no les imaginamos otra vida. Pero en ocasiones, la tienen. Esto es lo que nos ha pasado con las toallitas desmaquillantes. Este sencillo producto de belleza que tenemos en todas las casas y que lo usamos para el rostro y el cuello y ya.

Pero se está poniendo de moda otra vida para estas toallitas y es que se están convirtiendo en un elemento más de limpieza. Sí, para limpiar casi todo en tu hogar. Resulta que las toallitas desmaquillantes son ideales para quitar las manchas de los tejidos como sofás o tapicerías del coche. Y es que si sirven para limpiarte la cara y quitar el maquillaje, ¿por qué no van a servir para limpiar otras superficies?

Como siempre te decimos en estos casos, los productos siempre hay que probarlos antes en una zona pequeña y que no sea visible para comprobar que no se dañan o se estropean. Si ya has hecho esta comprobación verás que, por ejemplo, en tu sofá, desaparecen esas manchas más rebeldes al frotar con una toallita o acabarás con el tono ese de desgaste que se queda en la zona de la cabeza y el reposabrazos. Por eso mismo también son ideales para hacer una limpieza profunda en tu coche, aunque no te las recomendamos si tienes una tapicería de cuero, ya que podrían quitarle el brillo y dañarlo con el tiempo.

En las chaquetas puedes usarlas para quitar las manchas que se quedan en los puños o en la zona del cuello por si no quieres meter la prenda al completo en la lavadora. También te sirven para el calzado de polipiel, verás como desaparecen las rozaduras.

