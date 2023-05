Así se limpia un tupper en menos de un minuto: ni un rastro de las manchas de salsa

¿Quién no ha utilizado alguna vez un tupper para llevarse la comida a la oficina, a la universidad o un pícnic? Son indispensables en nuestro día a día, ya que nos permiten llevar comida y evitar pecar fuera, e incluso, tener un gasto extra.

Los tupper son un artículo necesario para guardar las sobras de la comida o de la cena, conservar los alimentos en la nevera, almacenarlos en el congelador o transportar la comida al trabajo.

Los que están fabricados por plástico son los más demandados en cualquier cocina, especialmente si se come fuera de casa y no puedes estar todos los días comiendo en restaurantes. Lo que sucede es que del uso acaban dañándose y para evitar gastarse dinero en comprar nuevos, se recomienda estos trucos para no dejar ni un rastro de manchas.

Menos mal que hay trucos para limpiar un tupper en menos de un minuto: ni un rastro de las manchas de salsa como esta recomendación que comparte el usuario @adikempler en TikTok. Bajo el lema "este truco ha salvado a muchos de mis amigos de Tupperware".

Los más habituales son los que están fabricados por plástico, aunque hay de otros tipos, por ejemplo, de cristal, de acero inoxidable, de silicona, de bambú o de plástico. Todos tienen sus ventajas e inconvenientes, ya que mientras unos son más sanos, seguros y respetuosos con el medio ambiente, otros son más ligeros y fáciles de transportar y de almacenar.

Truco para limpiar el tupper de plástico y no dejar ni un rastro de salsa

En el tupper que queramos limpiar, ponemos un poco de agua con jabón, cogemos papel de cocina absorbente y lo dejamos en el interior tapándolo con su respectiva tapadera. Removemos con potencia y energía durante 45 segundos o un 1 minuto, retiramos la mezcla interior y enjuagamos con agua. El resultado será que el tupper está libre de manchas. No es magia es saber limpiar.

Asimismo, se recomienda que la limpieza de estos recipientes sea después de uso y así esa suciedad no se queda incrustada.