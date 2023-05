Una mujer utiliza la app de Wallapop. / Cecilia de Fátima

Wallapop es una de las aplicaciones de compra y venta de productos de segunda mano más famosas entre todos los públicos. Es una empresa española que se fundó en 2013 por Agustín Gómez. Puedes encontrar de todo tipo: ropa, muebles, aparatos electrónicos hasta incluso vehículos, tanto de combustión como eléctricos. Esta aplicación te permite, sobre todo, interactuar con otros usuarios si estás interesado en algún producto, lo que hace que la compra sea más cómoda y cercana.

Aunque, bien es cierto, que al mantener estas conversaciones nunca sabes quién hay detrás de la pantalla y los mensajes que puedes recibir. Algunos diálogos entre usuarios pueden ser de lo más normal, simplemente, preguntas por el producto y se acuerda un lugar y una hora para entregarlo a cambio del dinero. No tiene por qué ocurrir nada extraño mientras hablas con alguien, pero hay algunos que le han pasado situaciones de lo más extrañas.

Lo nunca visto en Wallapop

El usuario de Twitter @Wikiwallapop ha compartido en su cuenta una imagen de una conversación entre dos usuarios que se ha vuelto viral en las redes. Un usuario publicó un anuncio de sus zapatillas con un precio de 40 euros. Entonces, un usuario, mostrándose interesado por el anuncio, abre una conversación.

"Hola, buenas noches. Una pregunta, mi pareja tiene un 45,5. ¿Calzan pequeñas?", pregunta el comprador.

"Seguramente le irán pequeñas. Para hacer deporte es mejor coger un número más", le responde el vendedor. Ante esto, el comprador señala que "bueno, tampoco es una relación seria. Si le aprietan un poco es lo que hay", a lo que añade: "¿Me las dejas en 38?".

Tras ello, el comprador acepta. "Sí, me gusta tu actitud". Pero lo más random llegó después: "¿sabes qué me hizo?", le dice el usuario comprador. "No, cuéntame", responde mostrando interés el vendedor.

"Se lio con la profe de spinning. Y cree que no lo sé", escribe, antes de acabar con la respuesta: "Por eso, si le duelen un poco mejor". Cuando se pensaba que estaba a punto de acabar, el vendedor subió el nivel de la conversación un poco más: "Pues que se joda. Un reglo muy apropiado".