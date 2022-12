"O gana 3000 euros al mes o no quiere a nadie": Estos son los requisitos de una soltera de First Dates

first dates

2 Se lee en minutos D.M



A veces en First Dates los dos solteros que se presentan a una velada en First Dates comparte mucho más que aficiones, comparten la actividad a la que se dedican. Este ha sido el caso de Daniel y Marta, dos jóvenes que trabajaban en el ámbito de los detectives privados. Marta es una persona a la que le gusta la moda y dar consejos financieros que cree que algún día la convertirán en millonaria. Según decía, no saldría con cualquiera, “con un repartidor y alguien en el paro, no llega, tiene que ser con un sueldo de 3.000 euros para arriba”.

Por su parte, Daniel, cuando ha visto a Marta ha quedado enormemente sorprendido, le ha parecido una chica muy guapa y sensual. Cuando los dos han descubierto que eran detectives privados, la sintonía parece que ha llegado a la mesa, pero la cosa se ha ido enfriando luego. A Marta no le ha gustado Daniel, ni si siquiera luego de decirle que era de Vox y que le decían que se parecía a Abascal. Cuando estaban en la decisión final ella ha sido muy clara: “no me gustan con barba”. Así ha dado calabazas a su cita y se ha ido del restaurante sola.

La soltera que se enfada en First Dates

María y Álvaro han tenido una cita en First Dates que podría calificarse de demodé. Y que no ha terminado como sus protagonistas hubieran deseado. Ella se considera una mujer muy tradicional que no ha tenido suerte en el amor, y ha acudido al restaurante en busca de un hombre similar que quiera tener hijos antes de que se le pase el arroz.

Por su parte, Álvaro se define como un tipo del PP, cristiano y al que le encanta “disfrazarse en el pasaje del terror”. Su deseo también es casarse y formar una familia, pero para ello necesita conocer bien a la persona.

Al principio de conocerse, ambos han parecido encajar en el ideal del otro. Los dos buscan una relación estable y les gusta la informática, pero Álvaro se ha quedado chafado al saber que su cita tenía un año más que él: “Yo siempre he estado con chicas menores que yo, estoy entre 18 y 35 años”.

Durante la cita en el restaurante del amor, las cosas iban viento en popa. En el reservado, María y Álvaro han hablado de música, de su afición por el karaoke y la capacidad del soltero de imitar a personajes famosos e incluso, se han atrevido con los besos en el cuello.

No obstante, en el momento de la decisión final María quería seguir quedando, pero Álvaro le ha dicho que no había sentido la chispa que estaba buscando y que le gustaría conocer a alguien más joven. María no podía creer que le estuviera dando calabazas en público y le ha recriminado que no hubiera hecho minutos después cuando nadie los viera.

“Me parece hiriente y una falta de respeto”, ha asegurado María acordándose de las palabras de su hermano “vas a hacer el ridículo y encima te van a hacer daño” y pensando en que iba a ser la comidilla de los colegios de abogados de media España. Tras esto, María se ha marchado espantada de la situación y Álvaro, alucinando, le ha pedido perdón públicamente.