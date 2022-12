La cita de First Dates que triunfa gracias a un tema de Manuel Carrasco

First Dates

2 Se lee en minutos D.M



Marc y Carolina han ido a First Dates con muchas ganas de encontrar el amor y así lo han hecho. Los dos jóvenes solteros se han presentado en la barra del restaurante frente a Carlos Sobera. Tras unas buenas impresiones, ambos han decidido sentarse a cenar juntos para conocerse un poco mejor. La verdad es que desde el primer momento se ha notado que había química entre ambos y mucha sintonía.

Tal ha sido que durante la velada Marc ha sacado la guitarra española que tiene y ha tocado un tema de Manuel Carrasco para Carolina. La verdad es que la soltera a estas alturas ya estaba encantada con él y no quería dejarle escapar. La música ha amenizado la noche en First Dates.

En la decisión final, por supuesto, ambos querían repetir fuera del restaurante. Si Carolina ya tenía las cosas claras antes de que tocara la guitarra, después del temazo más aún. Por su parte, Marc se ha mostrado igual de interesado por ella, así que los dos se han ido juntos. Que viva el amor.



/ first dates

Piden perdón en el programa

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. En este caso, Lydia, de 38 años, dejó a todo el público atónito con su confesión. Resulta que la comensal es familia de la realeza. "Soy familia lejana de la princesa Soraya, de Irán". Entre risas y un poco tímida, Lydia comentaba que no tampoco era algo de lo que hablara mucho: "Tampoco lo cuento mucho. No me considero realeza.

Lydia lleva soltera desde julio de 2021 y buscaba un hombre muy guapo, inteligente, sexy, moreno, de sonrisa bonita... "Lo que engancha es el carácter, puede ser el hombre perfecto, pero si le falta chispa". Sin embargo, parece que el "cupido personal" de First Dates supo acertar con su elección. Tuvo una cita con Michele, un italiano de 39 años al que la belleza exótica de su acompañante le ha cautivado.

Una historia que fue demasiado lejos

Noticias relacionadas

A menudo, las mentiras de los comensales pueden pasar desapercibidas y tampoco causan ningún daño, pero otras veces pueden costar caras. En el caso de Manuel, quiso causar demasiado buena impresión y acabó mintiendo en su presentación. El jubilado, de 74 años, contó en medio de su cita que era primo hermano del actor Juan Diego, fallecido el pasado mes de abril, conocido por papeles como el que realizó en “Los hombres de Paco”. Después de tener gran revuelo mediático aquel anuncio, en First Dates se vieron obligados a pedir perdón públicamente a través de redes sociales y desmentir la noticia: “Desde 'First Dates' queremos pedir disculpas a la familia de Juan Diego y a sus allegados de Bormujos, su pueblo, porque hemos comprobado que un dater que participó en el programa mintió al asegurar que era familiar suyo. In memoriam de Juan Diego, genio de la interpretación. D.E.P.", se puede leer en su cuenta oficial de Twitter.

La mentira de Manuel llegó demasiado lejos. Incluso llegó a actuar como si de verdad fuera su familiar: "Ha sido una pena que haya fallecido porque todos los actores de España le querían. Hizo muy buenas películas y en el teatro era el número uno. No puedo seguir hablando porque me pongo a llorar".