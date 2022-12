El chef José Andrés pone punto y final al debate de la tortilla de patatas

2 Se lee en minutos A. V.



Pocos platos levantan a la vez tantas pasiones y debates como la tortilla de patatas. Es una de las grandes estrellas gastronómicas de España y, aunque es un plato sencillo de elaborar, son muchos los que dicen que hacer una buena tortilla de patatas no es una tarea tan fácil. Muchas son las divergencias que se extienden a la forma de cortar y freír la patata o las preferencias por cocinarla más o menos cuajada, pero la sempiterna controversia será siempre la misma: ¿es mejor con o sin cebolla?

José Andrés, uno de los mejores embajadores culinarios que tiene España en el mundo, ha decidido recientemente posicionarse en el eterno debate que se cierne sobre la tortilla de patatas en su blog personal. Allí ha expuesto a los Estados Unidos la batalla española sobre cómo se debe elaborar este manjar y qué ingredientes, dejando claro que cuando se trata de tortilla, todos en España parecen tener su propio camino. No lo ha dudado y se ha declarado "concebollista".

"Siento que he estado cocinando (y comiendo) tortilla, la humilde tortilla española de patatas, huevo, cebolla y aceite de oliva, durante toda mi vida", comenta el chef antes de rememorar cómo "hacía tortillas en Universo en Barcelona con 50 huevos": "El plato era casi del tamaño de una llanta de un coche y cuando lo volteaba en el aire contenía la respiración... si me equivocaba y lo dejaba caer, perdía horas teniendo que volver a hacerlo".

El chef de la élite norteamericana ha abierto otro melón al plantearse qué tipo de patata se puede usar para hacer una deliciosa tortilla. Y es que hay muchos que "fríen la patata hasta que se dora", mientras que otros "escalfan suavemente la patata en aceite de oliva". "¡Hay otros como mi amigo Ferran Adrià que usan patatas fritas de bolsa en lugar de patatas! ¡Tantas opiniones sobre un plato con tan pocos ingredientes!", expone José Andrés, quien defiende sin complejos el empleo de patatas fritas de bolsa para hacer la tortilla.

¿Quién es el chef José Andrés?

José Andrés es un chef español-americano muy conocido por su trabajo en el mundo culinario, donde ha ganado numerosos premios y elogios por su enfoque único e innovador en la comida. Fundador de ThinkFoodGroup, una empresa que incluye varios restaurantes y otras empresas relacionadas con la alimentación, también es el anfitrión de varios programas de televisión populares, como "Made in Spain" y "Spain... on the Road Again".

Es una figura muy respetada por su férrea defensa de la educación alimentaria y ha estado involucrado en varias iniciativas para promover una alimentación saludable y combatir el desperdicio de comida. En 2009, fundó la organización sin fines de lucro World Central Kitchen, que trabaja para proporcionar comida a personas en necesidad en todo el mundo.

En 2011, fue galardonado con el premio James Beard Foundation al Mejor Chef de la Región del Medio Atlántico, y en 2017 recibió el premio Humanitario del Año por su trabajo en proporcionar comida a las víctimas del huracán María en Puerto Rico.