Hay muchos sitios donde elegir para ir a cenar o almorzar en Madrid. Pero hay algún restaurante que otro en el que tienes que hacer cola y esperar un rato para poder comer ahí. ¿Eres de los que esperaría por comer? ¿O si ves cola te vas a otro restaurante aunque tengas muchas ganas de probarlo? Aquí diferentes restaurantes en los que tendrás que esperar un largo rato para sentarte a disfrutar y degustar de la comida.

1. Nakeima

Esta famosa barra especializada en cocina fusión y ubicada en la zona de Argüelles, cumplirá 10 años en 2023. La premisa es simple: solo dan servicio a 20 comensales y no admiten reservas. Va por orden de llegada y salen a anotar la lista de los afortunados 30 minutos antes de iniciar el servicio. Esto quiere decir que deberás ir, según la experiencia de la gente, al menos 1 hora antes de que salgan a apuntar en lista. Si llegas y antes de ti la suma total de los que hay en la cola ya es de 20 comensales, deberás volver en otro momento para intentar probar los platos de esta cocina fusión Asia-Perú-España tan solicitada.

2. Salmón Guru

Es considerado uno de los 15 mejores bares del mundo. Este local de Diego Cabrera, con ambientación de los años 60 y famoso por su coctelería creativa y una cocina que mezcla sabores exóticos e inusuales, se ha convertido en uno de los musts en el Barrio de las Letras desde su apertura en 2016. Tal y como reza en su biografía de Instagram «No reservation taken«, por lo que para probarlo deberás ponerte a la cola y disfrutar de una experiencia gastronómica irrepetible.

3. Yakai Market

Es el primer mercado de cocina asiática "street food" situado en pleno centro de Madrid (C/Cortezo 10), aunque también tienen otra ubicación en Las Rozas. Podrás elegir entre 12 puestos diferentes que te harán embarcar en un viaje gastronómico a través de las diferentes culturas y sabores del continente asiático. Tampoco permiten reservas, por lo que en las horas puntas suelen formarse largas colas en la calle para acceder a su interior.

4. Basics by Goiko

Este pequeño local del barrio de Chueca empezó con un concepto take-away, pero hace unos meses lo reinauguraron como local especializado en smash burgers y añadiendo un plus: refill gratuito de sus famosas patatas fritas. Y, por supuesto, no admiten reservas. Por eso, no es de extrañar que se formen largas colas en la esquina de la calle Hortaleza con Augusto Figueroa.

5. Mercadillo navideño de Nuevos Ministerios

Cuando se acerca la Navidad, en la capital madrileña brotan los mercadillos ambientados en estas fiestas. Uno de los más conocidos -y gastronómicos- es el que está ubicado en Nuevos Ministerios, frente a El Corte Inglés de la Castellana. Además de un Belén de 40 metros cuadrados y espectáculos de luces y sonido cada media hora, una de las principales características de este mercadillo navideño son sus variados food trucks, en los que, como no, se forman largas colas, especialmente en las horas punta. Aquí podrás probar las últimas creaciones del nombrado mejor chef del mundo en 2022, Dabiz Muñoz y El Goxo; también encontrarás la mejor croqueta de España en el puesto de Santerra. Para los más golosos, el famoso chocolate con churros de la Chocolatería San Ginés o los roscones de Pan.Delirio. Y otras opciones típicas de Madrid como los bocadillos de calamares de El Brillante. El mercadillo estará abierto hasta el próximo 5 de enero de 2023.

6. La Campana

Es una de las paradas obligatorias si paseas por la Plaza Mayor. Famoso por sus típicos bocadillos de calamares, tendrás que hacer cola, especialmente estos días. Aunque el servicio va muy rápido y no tardarás mucho tiempo en poder disfrutar de una tradición tan castiza como esta.

7. Ramen Kagura

Ser uno de los mejores Ramen de Madrid es lo que tiene: para poder comerlo, tendrás que hacer una cola en la calle que, a veces, se extiende hasta 1 hora, sobre todo en su pequeño local original ubicado en la zona de Ópera. Ya cuentan con 21 locales por toda la capital. Así que, si eres amante del Ramen, hazte un tour por todos ellos.

8.Takos al Pastor

Famosas también son las colas que se forman en los aledaños de la Plaza del Carmen, concretamente en el local de Takos al Pastor. Sus dos secretos: tacos al más puro estilo mexicano y unos precios muy económicos. Por eso, la gente está dispuesta a esperar hasta 1 hora para degustar esta comida mexicana acompañada de una michelada o margarita. Además, pronto van a abrir un local más grande, muy cerca.

9.Caracola

Aunque en la capital hay cientos de locales que no admiten reservas y en los que te tienes que poner a la cola para comer allí, una de las últimas incorporaciones a esta lista ha sido Caracola, un pequeño local situado dentro del Mercado de Antón Martín. Ofrece principalmente tortillas de patatas y tartas de queso. Hace unas semanas, durante el Black Friday, ofrecieron 100 tartas de queso gratis. Y ya os podréis imaginar la gente que se congregó allí para conseguir una. En días normales, aunque hay que esperar para sentarte a comer, el tiempo de espera no llega a ser tanto.

10. Bonus: StreetXO

StreetXO, siempre han sido famosas las esperas para disfrutar de la experiencia gastronómica que siempre ofrece Dabiz Muñoz en cualquiera de sus locales. Estaremos atentos al anuncio con la fecha oficial de reapertura. De momento, puedes seguir disfrutando del mejor chef del mundo de 2022 en DiverXO, El Goxo y RavioXO.