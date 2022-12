¿Qué ha sido de 'El Hombre de Negro'? A esto se dedica ahora

Antena 3

'El Hombre de Negro' se convirtió, junto a Trancas y Barrancas, en uno de los personajes más queridos de 'El Hormiguero'. En el año 2005 Pablo Ibáñez aterrizó en el programa de Pablo Motos con su peculiar vestimenta negra y sus gafas de sol. Él era el encargado de las secciones de ciencia y arte, y de las pruebas de riesgo y consiguió llevar a todos los hogares españoles los experimentos más asombrosos y peligrosos.

Sus apariciones en el concurso duraron 12 años en los que todas las noches asombraba a los espectadores con sus increíbles pruebas. En el año 2017, Pablo decidía abandonar el programa para empezar nuevos retos profesionales. Tras su salida de Antena 3, aterrizó en TVE en un programa que se llamaba 'Bailando con las Estrellas', donde fue uno de los fichajes más reconocidos y aunque sus dotes para el baile no eran demasiado buenas, consiguió llegar lejos en el concurso.

En el año 2019 anunció un nuevo proyecto, 'Vaya Crack', dónde acompañado de Roberto Leal buscaba a la persona más inteligente de España bajo la premisa "no es más inteligente el que más sabe". Después de esta, sus apariciones en televisión ha sido pocas hasta que participó en 'Atrápame si puedes Celebrity', un concurso solidario de Telemadrid. Además, creó una marca de ropa junto a Pilar Rubio llamada 'Like Father Like Son!', con el objetivo de que los hijos se vistan como los padres.

Poco se sipo de su vida de privada, más allá de que está casado y tiene tres hijos y que actualmente se ha sumado al mundo de los streamers con su canal de Twitch. Sin embargo, recientemente hemos podido conocer sobre el cambio radical que ha dado a su vida gracias a una publicación en la red social Instagram.

Socio de una tienda de caganers

El pasado mes de junio se inauguraba en Madrid la primera tienda de caganers, la típica figurita que se pone en los belenes catalanes. En este proyecto, también han participado otros famosos, como Iker Casillas o Santiago segura, que se han dejado ver por el establecimiento que se encuentra en la calle Mayor 82. En la visita del famoso portero madridista a la tienda, la cuenta publicaba una fotografía de 'El Hombre de Negro' junto a él, entregándole su caganer personalizado.