Cómo reconvertir tu chimenea en una de pellets

Quizá tienes una chimenea de leña en casa que no utilizas o quizá te has cansado de comprar leña para usarla. La leña es un combustible difícil de almacenar, necesitas un espacio grande para poder tenerla guardada, y genera bastante suciedad, por lo que en ocasiones no es nuestra mejor opción.

Por eso puedes aprovechar tu chimenea de leña y convertirla en una de pellets y darle una nueva vida. Los pellets son un combustible ecológico, muy económico y que no ensucia, ya que se trata de restos de corcho prensado que se venden en bolsas o sacos herméticos. Para que te hagas una idea, un saco de 15 kilos de pellets cuesta entre 4 y 4,50 euros.

Quemador de pellets para chimenea

Entonces, ¿cómo se pueden aprovechar los pellets en una chimenea? Muy sencillo: con un quemador de pellets para la chimenea. Se trata de un adaptador de pellets que podemos colocar en nuestra chimenea de leña convencional y así quemar este biocombustible con total seguridad.

Se trata de una alternativa muy usada por aquellas personas que ya cuentan con una chimenea de leña y no quieren invertir mucho dinero en comprarse una estufa de pellets. Además, la cantidad de pellets que necesitas no es muy elevada, por lo que conseguirás ahorrar algo de dinero e, incluso, espacio.

En Leroy Merlín puedes encontrar un quemador de pellet Purline PB25, fabricado en acero inoxidable y con un peso de 10 kilos. Tiene unas medidas de 15x28x28 cm y cuesta 96,99 euros.

Más económico es esta cesta quemador 'El Zorro' con unas medidas de 49x49x25 cm que cuenta con dos compartimentos y cuesta 44,99 euros. Entre los comentarios destacan lo práctico que es y un usuario señala que “lo mejor es que dejan mucha menos ceniza que si utilizamos leña”.

Si te gusta este tipo de quemador lo tienes también en un modelo más pequeño (30x25x17 cm) en la web de Carrefour a un precio de 32,90 euros, o más grande (49x25x10 cm) por 58,42 euros.