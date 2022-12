Te servirá para esta Navidad: no echarás a perder tu entrecot gracias a este truco

El chef González de las Heras desvela el error que si cometes puede arruinar tu entrecot

El entrecot es un alimento muy popular en la gastronomía española y presente en las cartas de las mayoría de restaurantes. Al punto, hecho, poco hecho... son muchas las maneras de prepararlo pero con una premisa: que sea un bocado de carne con muchísimo favor.

El chef González de las Heras ha desvelado cuál es el truco para que tu entrecot no pierda ni un ápice de sabor. Se trata de dos sencillos pasos que debemos seguir para ser los reyes de este tipo de corte.

Estos son los pasos a seguir:

El primer error es lo referente a la sal. Lo recomendable es dejar la sal para el final, sobre todo si es sal gorda o de escamas. También es recomendable dejar descanasar el entrecot reposar cinco minutos antes de hincarle el diente.

El otro truco es el cubierto utilizado para darle la vuelta. Muchas veces se utiliza el tenedor pero al pinchar puede perder el jugo perdiendo por el camino bastante sabor. Por eso según el chef González de las Heras se recomienda darle la vuelta con pinzas.

Cómo preparar el chuletón perfecto en casa

Conseguir que su intenso sabor y su textura jugosa se mantengan no es tarea fácil y quién mejor para explicar paso a paso cómo cocinar una buena carne en casa que un carnicero de raza, el vasco Imanol Jaca, The Basque Butcher de Txogitxu, embajador del País Vasco a través de la vaca vieja y gorda, la esencia gastronómica de las parrillas de los vascos.

Arrancamos la guía para cocinarlo paso a paso:1 - Corte: Se corta la chuleta de 4 a 5 cm de grosor para poder asarla bien. Cuando la sacamos del frigorífico la atemperamos (entre 2 y 4 horas antes) para que el corazón de las vetas se ponga a un mínimo de 15º. Por ejemplo, si la cocina está a una temperatura de 22º o 25º, para un chuleta lo ideal sería sacarla 3 o 4 horas antes.

2 – Asado: Para este paso se puede emplear tanto una parrilla, como una sartén o plancha. En cualquier caso lo importante es cocinar sin sal ni aceite: “Entre la carne y la plancha no tiene que haber nada. Si se echa sal al chuletón antes de cocinarlo provoca que entre la carne y la plancha haya gránulos de sal, dando lugar a confusión, ya que no sabremos qué temperatura tenemos y solo conseguiremos cocer la chuleta porque la temperatura disminuye”, incide Imanol.

Pasarla correctamente se calienta la parrilla a 200º, de tal forma que el calor no sea fuerte (que no queme la carne), ni flojo porque si la cuece la estropea. El objetivo es asarla, no cocerla ni freírla. Los chuletones se asan por cada lado unos 4 minutos y tras asar la primera cara de la carne durante cuatro minutos, le damos la vuelta y echamos sal gorda marina (siempre se usará este tipo de sal) sobre la cara que ya hemos asado. Cuando han pasado los segundos 4 minutos le damos un par de golpes para retirar la sal “porque la chuleta ya se ha salado, no necesitamos sal en la boca”, comenta Imanol.

3 - ¿Cómo saber cuál es el punto perfecto de la carne? El especialista indica que “cuando la cortas y ves el perfil, tiene que quedar un tostado, luego 1 milímetro de una parte más blanca (si es mas grande es que se nos ha pasado y va a estar dura) y el resto de carne tiene que estar roja, sin estar cruda, y a una temperatura mínima de 60º o 70º, por eso antes de asarla la atemperamos y no ponemos nunca una chuleta a 5º en la plancha”.

4 – Emplatado: Calentamos a unos 70º una bandeja de cerámica que sea un poco gordita (esto hará que se mantenga el calor por más tiempo). Quitamos el hueso de la chuleta y lo que queda lo trinchamos a unos 2 centímetros. Se coloca la carne sobre la bandeja de cerámica en la posición natural del chuletón: “el hueso por un lado y las partes trinchadas en la posición original de la chuleta”.