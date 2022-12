El jabón de suelo de Mercadona con dos increíbles funciones

Suelo laminado

Antes de que llegue el frío del invierno, sería una buena idea hacer una limpieza otoñal para que la casa brille de arriba abajo. Para no trabajar demasiado y rompernos la espalda, podemos dividir el trabajo en varios días y ocuparnos de una habitación cada vez. Una simple lista podría ayudarnos a definir los puntos críticos y prioritarios, agilizando toda la limpieza sin descuidar los rincones más sucios. De esta manera tendremos una casa perfectamente ordenada y sobre todo que huele a limpio. Por último, eliminaremos las manchas del suelo, quizás utilizando una mopa de vapor.

Qué limpiar con una escoba de vapor

La escoba de vapor es un electrodoméstico muy útil. Los precios pueden variar y hay versiones más baratas que rondan los 30 euros. Algunos modelos también están equipados con adaptadores para limpiar lugares estrechos, hendiduras e incluso cristales. Gracias al chorro de vapor y a la fuerte presión, podemos eliminar fácilmente la suciedad más persistente de tejidos, azulejos, juntas y otras superficies. Es una alternativa bastante ecológica porque no requiere limpiadores químicos y elimina las bacterias y los gérmenes. Sin embargo, no es realmente adecuado para todo tipo de materiales. Es mejor no utilizar la mopa de vapor en madera, superficies pintadas, superficies lacadas, papel pintado y cuero, además de necesitar un mantenimiento constante. Aunque es perfecto para eliminar la suciedad pegada de los suelos, si tenemos baldosas de cerámica vidriada o madera, es mejor hacerlo de otra manera.

Por ello, el suelo permanece pegajoso y sucio después del lavado

Incluso cuando lavamos el suelo a fondo, podemos notar una capa pegajosa y viscosa que es realmente molesta. Cuando caminamos sobre la superficie y nuestros zapatos casi se pegan a las baldosas, o al parqué, puede deberse al uso excesivo de detergente. Si usamos un detergente en exceso, o utilizamos el producto equivocado, el resultado puede ser desastroso. Otra causa de los suelos pegajosos proviene del agua sucia que utilizamos para fregar el suelo, que no elimina los restos de comida y bebidas grasientas.

Por eso el suelo sigue pegajoso y sucio, pero podemos solucionar el problema con 2 limpiadores de bricolaje que también son adecuados para la madera y la cerámica vidriada. Hacemos el primer detergente desengrasante añadiendo agua caliente al cubo:

2 cucharadas de jabón de Marsella;

3 cucharadas de bicarbonato de sodio;

unas gotas de aceite esencial de limón.

Después de fregar con esta mezcla, lo ideal es secar el suelo con un paño de microfibra. Mientras que, para el resto de superficies, incluida la cerámica, mezcla 200 ml de vinagre de sidra de manzana y 12 gotas de aceite de árbol de té en un cubo, utilizando una mopa de microfibra.