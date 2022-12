"La cantidad de gente que mataría por estar aquí": la mentira que esconde la frase de Masterchef a Patricia Conde

La psicóloga Sandra Parmo asegura que es un ejemplo de mobbing

En los procesos de selección no se hacen favores: la empresa quiere al candidato elegido

Patricia Conde, en el momento en que es cuestionada en Masterchef. / EPE

Es el show de la televisión, pero también un escenario que se repite más de lo debido en algunos entornos laborales: el de que la empresa −o, en este caso, Masterchef− te diga que otra gente hubiera aprovechado la oportunidad que te están brindando. Eso es, según la psicóloga Sandra Parmo, un "claro ejemplo de mobbing" (o acoso laboral) por medio del chantaje emocional.

"Has sido una absoluta decepción", le decía Jordi Cruz a Patricia Conde después de un cocinado en el que tres candidatos se jugaban la chaquetilla para participar en la gran final. "Tengo mucho sueño, estoy muy cansada. No he parado en los últimos días. He llegado aquí y solo tengo ganas de dormir. En ningún momento me lo he tomado a pitorreo. He estado nerviosa y me he sentido bloqueada y sobrepasada", respondía ella.

"Imagínate una situación complicada en el trabajo porque tienes mucho estrés. Tú explicas que estás agotada y que por eso no puedes dormir bien. Pero en vez de recibir como respuesta un 'lo entiendo, es una época complicada, a ver si estos días puedes mejorar', lo que te dicen es que eres una decepción y que no estás pensando en la cantidad de gente a la que le gustaría estar en tu lugar", declara la psicóloga a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Esto de la decepción y el chantaje emocional de “la cantidad de gente que mataría por estar dónde estás” es un claro ejemplo de mobbing y después de haber discutido con mucha gente os diré que sí, lo mejor es hacerte la tonta y decir mentiras digeribles para tu interlocutor. https://t.co/ve1M1fGlod — Sandra (@sandraparmo) December 1, 2022

Pero ella tiene claro que, uno, lo mismo la gente que no ha sido elegida para tu puesto reaccionaría exactamente igual que tú ante ciertas situaciones de estrés; y, dos, si una empresa -o un programa de televisión- se decanta por ti en un proceso de selección no es por hacerte un favor, es que te quieren porque les vienes mejor que el resto.

La psicóloga explica que el mobbing tiene muchas formas de hacer sentir mal a la persona y puede ejercerse con diferentes objetivos. Pero "en este caso concreto, hace sentir culpable a la persona cuando además está mal". Además, la charla que le da Jordi Cruz a Patricia Conde no es una bronca que se quede en un plano privado, sino que se hace delante de los compañeros (y de cientos de miles de espectadores que están al otro lado).

Trasladado a un entorno laboral, cuando ocurre esto el alto cargo "busca que los otros sientan miedo y tengan mucho cuidado ante determinadas situaciones porque pueden ser los siguientes". "Eso es lo más grave. No solo te afecta psicológicamente en ese momento, sino que puede afectar en cómo tus compañeros se van a comportar contigo por no estar bien con el jefe. Te pueden dejar aislado para no tener problemas", añade la psicóloga.

Sin psicólogos en el programa

La presentadora, que ha lanzado varias pullas y acusaciones al programa a través de sus redes sociales, también ha dejado patente que no hay ningún profesional de salud mental en Masterchef. En una publicación de Instagram, que lleva varias modificaciones de texto, se dirigió directamente a la productora para explicar un comentario anterior. "Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo", escribía.Tanto ella como el también ex concursante Xuso Jones hicieron referencias a las supuestas artimañas que utiliza para generar contenido y reacciones en el público.

"En Operación Triunfo, que es de la misma cadena, sí que tienen psicólogos. Son concursantes que, al final, tienen que gestionar situaciones complicadas. Por eso, yo daba por hecho que había un profesional en Masterchef. Deberían tenerla. Es un programa sumamente estresante, exigente y agobiante, con muchas horas de cocinado y grabación, y con este tipo de dinámicas con producción y entre concursantes que puede hacer personas que se desestabilicen mucho", asegura Parmo. Ese profesional, explica, les ayudaría a entender el contexto en el que están; que es un programa con un guion y su propio show.

El peligro de las redes sociales

Patricia Conde también indicó que hay que tener cuidado con ese tipo de contenidos para generar polémica porque después vienen las repercusiones en las redes sociales. Muchos internautas dejaron patente cómo esta frase les recordó a Verónica Forqué. La actriz recibió una gran cantidad de burlas y comentarios en Twitter durante la retransmisión de la anterior edición de Masterchef Celebrity, donde participó en 10 programas antes de retirarse "por agotamiento". Poco después se quitó la vida. Ninguna investigación asoció el suicidio con su paso por el programa, que sí dejó bastantes episodios en los que se veía que no estaba bien psicológicamente. Lo que sí se daba por hecho es que la productora, que tan cuestionada fue en aquel momento, cuidaría la salud mental de los concursantes.

Noticias relacionadas

"No es que sea una situación gravísima, pero tampoco va en la línea de la preocupación por que la gente no lo pase mal", opina Sandra Parmo. Para ella es mucho más grave que se normalice el discurso de la decepción y de la falta de aprovechamiento de Jordi Cruz que se da tanto en entornos laborales. Lo que tiene claro es que no va en la línea de cuidar el bienestar de las personas. Y más cuando después de decir que estaba agotada y estresada, le han hecho sentir mal por "no haber dado lo suficiente".

El supuesto error de Patricia Conde en el programa fue decir "hasta aquí llego". Ella puso por delante su salud mental y física al premio y, para mucha gente, ha sido ganadora y ejemplo de cómo hay que responder cuando te piden más y más pero tu mente ha dicho basta.