Famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad alguna vez ¡y qué aún no sabías!

¿Cuál fue el gordo de la Lotería de Navidad el día de mi nacimiento?

Uno de los sorteos más famosos de Loterías y Apuestas del Estado es el de la Lotería de Navidad, que se celebra siempre el 22 de diciembre. De hecho, la tradición hace que sea uno de los sorteos más jugados del año, por lo que los rostros famosos no se quedan atrás y también compran sus décimos y, algunos de ellos, tuvieron suerte y ganaron alguno de los premios.

Famosos que se han llevado el premio

La reina Letizia

En 2004, la reina Letizia consiguió llevarse 12.000 euros de la Lotería de Navidad, gracias a un décimo que le había regalado Miguel Garau con motivo de su casamiento con Felipe. La actual reina decidió entonces donar todo el dinero que había ganado a una ONG.

Nacho Guerreros

El actor de "La que se avecina" fue uno de los afortunados hace unos cuantos años. En la Navidad de 2002, El Gordo cayó en el 08.103, un número que precisamente habían comprado sus padres en la Cofradía de la Santa Vera de la Cruz de Calahorra, en La Rioja

Soraya Arnelas

Soraya ha reconocido en algunas ocasiones ser una gran aficionada al sorteo navideño, por lo que suele comprar décimos y participar en él. Así, consiguió hacerse con el segundo premio del sorteo, aunque cuenta que la cantidad de dinero era a repartir con sus padres, con los que siempre compra a medias los boletos.

Isabel Gemio

Tal y como aseguró la propia periodista, no juega mucho a la Lotería de Navidad, pero sí ha tenido algún boleto que ha comprado en los sitios en los que trabajaba. Y, precisamente, ha sido en estas participaciones donde ha ganado "algún pellizquito", según explico, de lo cual se deduce que Isabel Gemio no ha ganado nunca el Gordo, pero sí algún que otro premio.

Carmen Lomana

El caso de Carmen Lomana es muy conocido porque, aunque fue la ganadora de un premio de la Lotería de Navidad por un décimo que le regalaron, nunca llegó a cobrar nada porque se le pasó el plazo para reclamar el dinero.

¿Hay probabilidades de que toque la Lotería de Navidad?

La Lotería de Navidad trae consigo rituales y supersticiones para los más jugones. Pasar el décimo por la tripa de una embarazada, encender una vela amarilla, frotar el boleto por el lomo de un gato negro o entrar con el pie izquierdo en la administración de Lotería son algunas de las más famosas de cara al sorteo de Navidad.

Así pues, el jueves 22 de diciembre el Teatro Real de Madrid acogerá la celebración del esperado evento. Este año hay disponibles un total de 172 millones de décimos y repartirá un total de 2.408 millones de euros. Puedes seguir el sorteo en directo en nuestra página y consultar en tiempo real si eres uno de los premiados en nuestro comprobador.

