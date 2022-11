María Peláe y Alba Reig, cantante de Sweet California, normalizan su relación

@albasweetc / Instagram

1 Se lee en minutos Marta Requejo



María Peláe acudía a 'Socialité' y era en el programa de Telecinco donde daba una entrevista para hablar abiertamente de su relación con Alba Reig, integrante de las Sweet California, ya que está harta de siempre estar dando explicaciones sobre su orientación sexual. Además, también contaba la forma extraña en la que se conocieron.

La cantante asegura que respecto a su relación con Alba "nunca lo he ocultado" y que cuanto más famosa se hacía menos lo quería ocultar. "Es más, cuando me iba haciendo más conocida, lo ocultaba incluso menos. ¿Por qué voy a tener que mentir?", seguía diciendo.

Además, cuenta que en cuando empezaron, Alba todavía no había dicho abiertamente que estaban juntas, pero ella, por el contrario, lo decía sin ocultar nada. "Alba en su momento aun no lo había dicho y, aunque no se supiera que estábamos juntas, yo lo hablaba abiertamente", cuenta.

María Peláe quiere que le dejen de preguntar ya por su orientación sexual y reclama que: "Vamos a empezar a normalizar". Y es que, la cantante se ha convertido en un icono LGTB a raíz de sus canciones que reivindican el amor libre y las relaciones entre mujeres. De hecho, María decía en 'Socialité' que a ella le hubiera gustado tener un icono cuando ella era joven y no solo en el mundo de la música sino también en el fútbol, otra de sus pasiones.

Cómo se conocieron María Peláe y Alba Reig

María Peláe lleva en la industria musical quince años, pero contaba en el programa que no olvida cómo al principio tuvo que compaginar varios trabajos para llegar a fin de mes, algo que finalmente le pasó factura y fue ahí casualmente cuando conoció a Alba. "En ese momento compaginaba ser trabajadora social con mis propios conciertos, en un musical, también como payasa en un hospital para niños...".

"Me dio un chungazo de ansiedad en el metro, y ahí la conocí (a Alba)", contaba en 'Socialité'. Desde entonces se han hecho inseparables.

