Frutas y verduras que menos engordan

Frutas y verduras a la venta en un mercado.

Sabemos que todo en exceso es malo y la fruta y la verdura aunque sepamos que es saludable a veces también es negativa. Por eso es importante tener una dieta saludable y tomar las cosas en medida. Algunas frutas y verduras engordan menos que otras que encontramos.

1.PEPINO: 15 CALORÍAS MEDIA PIEZA

El pepino es una fruta muy fresca, rica en agua y uno de los mejores aliados para adelgazar. Y además es un alimento súper completo: contiene vitaminas del grupo B, ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc.

2.APIO: 16 CALORÍAS 100 GRAMOS

Una de las verduras con menos calorías. Y, además de aportar un montón de nutrientes, es un depurativo gracias a su gran contenido en potasio. Es perfecto para la retención de líquidos y eliminar toxinas.

3.ESPÁRRAGOS: 18 CALORÍAS TRES GRANDES

Cada 100 gr tienen 18 calorías. Es rico en potasio, vitamina A y C, vitaminas del complejo B, ácido fólico, glutatión y vitamina K. Pero es que también es rico en fibra, diurético y aporta muchos antioxidantes.

4.CALABAZA: 19 CALORÍAS 100 GRAMOS

La calabaza es ideal para controlar la hipertensión gracias a su alto contenido en vitamina C, fibra y potasio.

5.CALABACÍN: 20 CALORÍAS 10 RODAJAS

Un tercio de un calabacín de tamaño medio tiene 20 calorías. Su alto contenido en fibra, agua y sus escasas calorías lo convierten en tu aliado si quieres adelgazar.

6.PIMIENTO VERDE: 24 CALORÍAS LA PIEZA MEDIANA

Además de reforzar el sistema inmunológico, el pimiento ayuda también a mejorar la digestión y depurar el organismo.

7.ZANAHORIAS: 22 CALORÍAS LA PIEZA

Su beneficio más conocido es el de proteger la vista, pero también ayuda a broncear la piel y fortalecer las uñas y el cabello.

8.BERENJENA: 24 CALORÍAS CUATRO RODAJAS

La berenjena no solo tiene sus propios beneficios, sino que también elimina el colesterol de otros alimentos que ingerimos. ¿Increíble, no? Cada 100 gr son 24 calorías.

9.COLIFLOR: 25 CALORÍAS 100 GRAMOS

Su valor reside en su alto contenido en vitamina C, aunque para no perder sus propiedades no la cuezas durante más de 10-15 minutos.

10.SANDÍA: 30 CALORÍAS 100 GRAMOS

Seguramente la fruta favorita del verano. ¡Y cómo no! Es refrescante, sabrosa y dulce. Pero además tiene un efecto antioxidante, contiene vitaminas A, B y C y minerales que regulan el organismo y el sistema inmunológico.

11.FRESAS: 32 CALORÍAS OCHO PIEZAS MEDIANAS

Entre sus beneficios: regulan el tránsito intestinal, son fuente de antioxidantes y de vitamina C

12.ALBARICOQUE: 34 CALORÍAS DOS PIEZAS

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión. Pero también es una fuente de hierro, ideal para combatir la anemia, y de calcio, muy importante para prevenir problemas óseos. 100 gr de albaricoque son 43 calorías

