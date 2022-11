El espontáneo que saltó al campo con una bandera arcoíris en Qatar sale de la cárcel y cuenta esto

1 Se lee en minutos H.G.



Un espontáneo irrumpió en el Portugal-Uruguay que se disputó este lunes en el estadio Lusail con una bandera arcoíris, representativa de la paz en Italia, que en un principio fue confundida con la bandera LGTBI+. Ocurrió durante el minuto 51 del partido, con 0-0 en el marcador.

El aficionado, un hombre, llevaba además una camiseta con otros mensajes reivindicativos. En su espalda lleva inscrito 'Respect for iranian women' (Respeto para las mujeres iranís) y en el frontal 'Save Ukrania' (Salvad Ucrania) con el logotipo de Supermán.

El hombre en cuestión es Mario Ferri, un aficionado italiano que se encuentra ya en libertad después de ser detenido por la policía qatarí, ha contado en su cuenta de TikTok la experiencia vivida.

"La policía me ha tratado muy bien", explica Ferri a sus seguidores. "Me ofrecieron té, brioche, agua y café... muy amables", añade el seguidor italiano. Al tiempo de estar allí, apareció lo que el aficionado describe como un "oficial de seguridad muy importante", que iba todo vestido de blanco y le estuvo haciendo algunas preguntas.

Pero lo más impactante de la anécdota llega después, cuando hizo su aparición Gianni Infantino, el presidente de la FIFA y compatriota italiano. "¿Por qué siempre tú?", le preguntó el dirigente, que recordaba a Ferri del Mundial de Brasil y de Sudáfrica.

"Felicidades por el mensaje, pero no les puedes desafiar así, no sé cómo ayudarte", cuenta el aficionado que le dijo el presidente. Finalmente, según su historia, Infantino medió ante la policía qatarí para negociar que Ferri no recibiese ningún castigo a cambio de no poder volver a ningún partido del Mundial de Qatar.

