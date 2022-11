La barbacoa más barata y funcional la tienes en Lidl y no cuesta ni 25 euros

1 Se lee en minutos L. A



Aunque en verano apetece más, en cualquier época del año apetece una buena carne o un buen pescado asado. Todos coincidimos sin miedo a equivocarnos que los alimentos a las brasas saben mucho mejor. Una de esas maravillas que nos deja la gastronomía.

Ahora bien, es verdad que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de comida, más que nada por el espacio, porque no se puede poner una barbacoa en cualquier lugar. Tiene que ser al aire libre, no hay que molestar a los vecinos y tener una barbaridad de cuidado con las chispas y el fuego por la vegetación.

Y luego hay una falsa concepción de que hacer unas brasas es caro pero por la barbacoa. Como casi todo en lo que a aparatos se refiere, hay una gama de precios y de funcionalidades tan grande que puedes elegir las opciones que más te gusten. De hecho, ¿quién no conoce a alguien que no haya tenido un depósito con un rejilla a modo artesanal como lugar para hacer brasas?

Es verdad que hay asadores con control de temperatura inteligente, con quemadores de carbón o de pellets automáticos, con dosificadores de "combustible", con tamaños considerables y todo tipo de comodidades, pero si lo que quieres es una barbacoa sencilla y práctica, Lidl tiene la solución y, como es habitual en todo lo que toca la cadena alemana, por un módico precio.

No exenta de comodidades

Pese a su barato precio, la barbacoa con ruedas de Lidl no está exenta de comodidades. No es simplemente un asador sin más, ya que tiene algunas funcionalidades que ayudan a mejorar la experiencia del chef.

Por ejemplo, tiene ruedas (como su propio nombre indica), por lo que el transporte es más cómodo. Posee una parrilla pequeña, pero más que suficiente para ir cocinando, una pantalla paravientos, una bandeja lateral para dejar platos o utensilios y otra en la parte baja para el mismo cometido. Y además es muy fácil de montar.

Pero lo mejor de todo es su precio, tan ajustado que te hará plantearte de inmediato su compra, sobre todo si tienes una pequeña terraza o jardín en tu hogar o una zona cercana en la que hacer fuego con seguridad. Tan solo cuesta 23.99 euros ya que está rebajada. Antes su precio era de 29.99, muy ajustado también.

