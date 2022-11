¿Por qué se forman grandes colas antes de que abra el supermercado Lidl?

Imagen de archivo de un supermercado Lidl / Diego Calderón

Ya son varias las veces que los supermercados Lidl albergan colas kilométricas antes de entrar y que el supermercado abra sus puertas. ¿A qué se debe esto? Muy sencillo. A los exclusivos productos que traen cada cierto tiempo.

Si bien cada "x" tiempo Lidl trae productos muy buenos a un precio muy competente, de ahí que tengan lugar esas grandes colas porque la gente no quiere quedarse sin ellas. De hecho, muchas de las veces las unidades que traen para la venta son limitadas por lo que solo obtendrán los primeros que estén en la cola el producto. El propio supermercado ha tenido quejas ya que no establecen un mínimo de productos por persona cuando hay unidades limitadas. Por lo que no solo tienen que lidiar con las unidades limitadas que el supermercado proporciona si no es que además tienen que lidiar con que una misma persona se lleve 4 o 5 productos para toda su familia.

Algunos de los productos por los que la gente ha hecho colas de horas y horas han sido por la Thermomix de la marca Lidl y por la panificadora. Pero, la comercialización de la thermomix de Lidl ha sido la que más la ha liado.

Además este propio producto ha creado polémicas gracias a el precio competente por lo que podemos encontrarlo y es que ha sido comercializada por 359 euros correspondidos con los 1000 a los que se vende la Thermomix de marca real.

Comercialización de la Thermomix

Uno de los productos más demandados de Lidl es, sin duda, su robot de cocina. La Monsieur Cuisine Connect cuenta con importantes prestaciones como conexión WiFi, pantalla táctil, función turbo o velocidad a 10 niveles que permite cocer al vapor, amasar o rehogar, entre otras funciones.

Mucha demanda y pocos productos

Vorwerk, empresa creadora de Thermomix ha denunciado a la cadena de supermercados por plagio, al considerar que se han visto vulnerados sus derechos al copiar un producto que, ya habían creado, y piden una indemnización.

Toda una réplica en mini de su otro robot de cocina que cuesta 350 euros, y que permite elegir entre 10 funcionalidades como cocer, vapor, amasar, batir... Aunque muchas personas se han quejado al supermercado de tener pocas existencias para la alta demanda que ha tenido.

