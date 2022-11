La alerta de la OCU para evitar estafas si compras con Alexa

La tecnología avanza a pasos agigantados, y cada vez son más las cosas que podemos hacer con un simple comando de voz. Es el caso del asistente virtual de Amazon, Alexa, permite realizar compras con la voz. El problema es que esta función viene por defecto con el altavoz inteligente y no pide demasiadas verificaciones. Esto puede llegar a provocar situaciones desagradables en las que compramos algo por error o contratamos suscripciones de pago sin darnos cuenta.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzan las siguientes recomendaciones para evitar fraudes o estafas con este tipo de productos.

Comprar online con la voz

Desde la Organización explican que han realizado una investigación para ver cuál es el problema real con este servicio. En concreto, han probado el Amazon Echo Dot, un altavoz inteligente al que le puedes pedir infinidad de cosas: desde que te ponga una canción concreta hasta que te responda a preguntas o controle otros dispositivos compatibles.

El problema viene cuando intentamos acceder a funciones que requieren una suscripción, como es el caso del servicio Amazon Music Unlimited, que tiene un precio de 4,99 euros al mes. Al realizar compras, sin embargo, las preguntas que hace Alexa para confirmar el pago son bastante menos exactas y llevar a confusiones, como explica la OCU. "Esas preguntas de si queremos comprar o suscribirnos a algo pueden dar lugar a que digamos fácilmente que sí", concluyen.

Al configurar el altavoz desde la app de Alexa en tu móvil, lo primero que debes hacer es introducir o crear una cuenta de Amazon, incluir alguna información sobre tus gustos y preferencias y, por último, incluir un ID de voz. Aunque pueda parecer que este aspecto sirva para reconocer la voz del usuario y mejorar la experiencia o limitar a esa persona determinadas acciones, realmente no es así.

Cualquier otra persona puede pedirle a Alexa que se suscriba a un servicio de pago de forma exitosa o que compre un producto de la misma forma que lo podría hacer el dueño del altavoz. Es decir, el reconocimiento de voz no sirve como barrera o comprobación de que quien está realizando la compra sea realmente el propietario de la cuenta.

Este gran inconveniente es consecuencia de que la confirmación de compra viene desactivada por defecto. Sin embargo, podemos configurarla para conseguir una experiencia más segura y evitar cualquier disgusto, activando alguna de las siguientes opciones en el apartado 'Confirmación de compra' en la app móvil.

Confirmar compras y pagos mediante un Perfil de voz: en este caso deberíamos incluir las voces que queramos autorizar.

Confirmar compras y pagos mediante un Código de voz: podremos establecer un código de 4 dígitos.

Opción de Activar o Desactivar la confirmación de compra -en el caso de Android- o Cualquiera puede hacer compras -para los usuarios de iPhone-.

Desde la OCU, recuerdan que, si ya es tarde y has caído en la "trampa", al menos tienes la opción de cancelar el pedido. No ocurre lo mismo con las suscripciones, pues en muchos casos no admiten devoluciones.

Cómo evitar pedidos accidentales

Además, la OCU recopila una serie de pasos que puedes seguir si quieres asegurarte de que tu altavoz inteligente no comprara online nada que tú no quieras. Este es el procedimiento:

Abre la aplicación para móvil "Alexa".

Selecciona 'Configuración y cuenta' y despliega el menú.

Dentro de 'Compras por voz', activa la opción de 'Confirmación de compra'.

Finalmente, selecciona alguna de estas dos opciones: 'Perfil de voz' o 'Código de voz'.

