Leticia Sabater anuncia nuevo villancico navideño: 'Papá Noel, lléname el tanke'

Leticia Sabater es un personaje controvertido: una estrella televisiva y una cantante muy discutible. La presentadora, habitual de 'Sálvame', ha vuelto a poner las redes patas arribas con su último anuncio musical navideño.

Si el 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey es el himno navideño por excelencia fuera de nuestras fronteras, en España nos decantamos más por lo autóctono y folclórico. En este sentido, los villancicos navideños de la Sabater se ha convertido ya en toda una institución recurrente cada año por estas fechas.

Fiel a sus fans, la presentadora de televisión y cantante ha anunciado ya la portada de su nuevo hit navideño: `Papá Noel lléname el tanke'. Esta nueva obra de arte verá la luz el próximo 28 de noviembre, con videoclip incluido, en YouTube y el resto de plataformas digitales.

Portada del nuevo villancico!! PAPA NOEL LLENAME EL TANKE!! la salida del villancico con Videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon,etc,será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad🥂🥰🎁 pic.twitter.com/n1oyLeyKpn — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 20 de noviembre de 2022

"Portada del nuevo villancico!! PAPA NOEL LLENAME EL TANKE!! la salida del villancico con Videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon, etc.,será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad", ha compartido Leticia Sabater en su cuenta de Twitter.

