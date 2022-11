Consejos para presumir de un afeitado perfecto

Aunque un hombre suele rasurarse unas 16.000 veces a lo largo de su vida, no siempre lo hace correctamente

Aunque en los últimos años ha habido un 'boom' por las barbas, el afeitado sigue siendo una rutina clásica entre los hombres. Se estima que un hombre se rasurará a lo largo de su vida unas 16.000 veces, y que pasará unas 780 horas al mes pasándose la maquinilla, un gesto muy común y hasta automático, con el que no siempre se logra un acabado pulido y que, además, con frecuencia, irrita la piel (casi el 40% tiene problemas por culpa del afeitado, y hacerlo diariamente provoca que la dermis se vuelva más sensible).

Antes de entrar en materia sobre cómo lograr un afeitado perfecto, varias consideraciones sobre la piel del hombre. Para empezar, tiene una composición diferente a la de las mujeres, es un 20% más gruesa y envejece de manera distinta, esto se debe a la testosterona. Contiene más colágeno y es más firme y compacta; además, los hombres tienen más grasa que las mujeres, más glándulas sebáceas activas y producen hasta un 75% más de sebo que la mujer, el pH es inferior y por tanto presentan más granos y espinillas. Contiene más vasos sanguíneos, lo que permite mayor aporte de oxígeno. Por otro lado, los signos de envejecimiento aparecen más tarde en la piel de los hombres que en las mujeres, pero una vez comienzan los cambios avanzan a mayor rapidez. Las arrugas salen más tarde pero son más profundas.

En cualquier caso, no todas las pieles son iguales ni requieren el mismo tipo de afeitado. Por ejemplo, las pieles consideradas "normales", las que no tienen acné ni se irritan, no necesitan cuidados especiales más allá que una exfoliación semanal y una hidratante. En cambio, las grasas, necesitan una limpieza previa para eliminar el exceso de sebo. En todos los casos, cuando se trata del cuidado posterior al afeitado, son aconsejables productos que no contengan alcohol ni parabenos, unos químicos que pueden ser perjudiciales. Por el contrario, hay que decantarse por los que tienen aloe vera o hamamelis, por sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias e hidratantes. Por último, si se puede, es mejor evitar el afeitado diario, pues hacerlo todos los días impide que la piel tenga un tiempo prudente para recuperarse de las agresiones externas. Es mejor esperar al menos dos días para repetir.

Con estas premisas, y con los consejos de los expertos de Nutritienda, empresa 'online' de productos de salud y belleza, así como los publicados por la Asociación Americana de la Academia de Dermatología, elaboramos esta guía para presumir de un afeitado perfecto.

El mejor momento para afeitarse es por la mañana. La razón es que los músculos de la cara se encuentran relajados como consecuencia del descanso nocturno.

Primero, una ducha

Este es un error que comenten muchos: afeitarse antes del baño. Para algunos hombres, esta es la forma de afeitarse más cómoda, pues sienten que así se limpia bien su rostro de los posibles restos de vello que queden pegados en la cara y el cuello. Sin embargo, es incorrecto, pues lo ideal es mojar primero bien la barba con agua caliente y luego, retirarlo. Además, hay que iniciar el ritual del afeitado limpiando la piel con un exfoliante, preferiblemente durante la ducha para que el agua caliente y el vapor ablanden la barba y permitan afeitarse mucho mejor. Una limpieza en profundidad con un exfoliante no solo facilita el afeitado al eliminar las células muertas de la piel, sino que también evita la aparición de los pelos enquistados. La cuchilla de afeitar se desliza con mayor facilidad permitiendo un afeitado más cómodo y apurado.

Si tiene la piel muy seca o sensible, busque una crema de afeitar que diga "piel sensible" en la etiqueta. Con un movimiento circular, aplique una pequeña cantidad de la crema en su cara con los dedos o una brocha de afeitar. Un cepillo de afeitar puede ayudar a levantar el vello y cubrirlo de manera más uniforme con la crema de afeitar. Si su piel es grasa, debe optar por los geles y espumas que protegen la piel y permite que las cuchillas se acerquen a ella. A los hombres con piel normal les van bien cualquier tipo de textura. En todos los casos, hay que evitar los productos a base de alcohol, que secan la piel, y buscar ingredientes hidratantes, como la glicerina. La manzanilla y el aloe también son antiinflamatorios naturales que calman e hidratan la piel. También productos tipo mascarilla que contengan té verde, caléndula y extractos de onagra, todos ayudan a aliviar los cortes menores y combatir las quemaduras, la irritación y la picazón. Hay que aplicarlos sobre el rostro humedecido con agua caliente y dejarlo actuar un par de minutos para que el pelo se ablande. Es conveniente que la cuchilla esté humedecida constantemente para un deslizamiento perfecto.

Una cuchilla de afeitar en ángulo de múltiples hojas tiene algunas ventajas. Hace que sea más fácil cubrir todas las curvas de su cara, y las hojas adicionales atrapan pelos molestos y diminutos. Son recomendables para personas que tienen un rápido crecimiento en la barba o pelos gruesos. Para aquellos con piel más sensible y a los que tarda en crecerle los pelos, es mejor decantarse con cuchillas con menos hojas. Por cierto, ¡hay que cambiar las cuchillas frecuentemente!

Creer que da igual pasar la cuchilla sin cuidar la dirección es uno de los peores errores al afeitarse, pues al hacerlo de este modo, es probable que necesites de más pasadas en el mismo área para poder retirar la totalidad del vello facial, lo que irrita la piel. Por ello, es aconsejable afeitarse siempre en el sentido del nacimiento del vello para no dañar la piel, evitar los cortes y prevenir la futura aparición de los pelos enquistados, es decir, hacia arriba. Hay que deslizar suavemente la cuchilla de afeitar sin presionar. Lo mejor es empezar por las mejillas y continuar con el cuello, bigote y mentón utilizando movimientos lentos y suaves, largos y uniformes.

Después del afeitado

Tras acabar el rasurado, el secreto es aclarar la cara con agua fría con el objetivo de refrescar y cerrar los poros y secarse con una toalla mediante ligeros toques, nunca frotándola contra la piel. El ritual de afeitado no puede finalizar sin un buen producto hidratante que aporte frescor y suavidad (no uses 'after shave' con alcohol). Es un momento crucial donde la piel necesita ser calmada e hidratada debido a la agresión producida por el rasurado. ¡Es ideal acabar con un pequeño masaje por la zona rasurada!

Otros cuidados del rostro

Una vez que se ha conseguido el afeitado perfecto, mantener un rostro impoluto requiere otros cuidados como eliminar los puntos negros y espinillas, realizar limpiezas faciales dos veces al día con leche limpiadora o agua micelar, una al levantarse y otra antes de acostarse, hidratarnos la piel, así como utilizar exfoliante y mascarilla una o dos veces a la semana.

