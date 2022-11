'Batch dressing': seis trucos para organizar tu armario con todos los 'looks' de la semana

El método puede ser muy útil para ahorrar tiempo por las mañanas

Elegir la ropa de la semana nos permite ser más conscientes de lo que tenemos / Pexels

Lola Gea (Valencia, 1992) utiliza su cuenta de Instagram como un blog donde muestra "un París único y diferente". La ciudad a la que llegó para estudiar marketing hace 11 años es hoy su casa. "Venía con la imagen de la película 'Amélie' y me llevé un chasco: todo era muy caro y las calles estaban sucias".

Después de seis mudanzas, un matrimonio y una niña de un año, ya se ha reconciliado con la ciudad de la luz y se dedica a hacer guías del París menos trillado.

Así ha conseguido casi 30.000 'followers', aunque muchos han llegado hasta ella por su otra pasión, el orden. "Soy analítica, rigurosa y ordenada... y fan de Marie Kondo". Un día colgó una foto con varios conjuntos para su hija, Elsa, que le había dejado preparados a su marido para que la vistiera por las mañanas. Y... ¡bingo! Sin pretenderlo había creado el método 'batch dressing'.

¿Qué es el 'batch dressing'?

"El nombre se lo puso mi marido. En casa los domingos hacemos 'batch cooking' y ahora también 'batch dressing'", cuenta Gea. La técnica de orden con la que ha dado la bloguera se inspira en el método tan de moda mediante el cual se preparan platos para toda la semana en pocas horas. Se cocina en lotes, con lo cual no se desperdicia casi nada. Se optimiza tiempo y alimentos. De la misma forma, "el 'batch dressing' consiste en preparar toda la ropa que usarás entre semana y así te ahorras pensar por las mañanas", explica su inventora, a quien le contactó ManoMano, el 'e-commerce' especializado en bricolaje, jardinería y decoración. "Me seguían y me pidieron un artículo", recuerda.

¿Para quién está recomendado?

"Se lo recomiendo a todo el mundo, pero en especial a la gente con vida familiar, con hijos. Este método te permite liberar tu tiempo por las mañanas, cuando estás medio dormido y no te apetece pensar", opina Gea.

¿Qué ventajas ofrece esta técnica?

Introducir esta rutina en casa ofrece muchas ventajas, además del ahorro de tiempo por las mañanas. También ayuda a mantener el orden en la habitación, puesto que al dejar atrás la indecisión diaria de primera hora de la mañana tampoco sacarás todo tu fondo de armario para ver qué te pones ese día. "Otra ventaja del 'batch dressing' es que te ayudará a visualizar toda la ropa que tienes y que a veces no somos conscientes de ello", relata Gea. Si ves que algo es difícil de combinar o ya no te gusta, ha llegado el momento de hacer un ejercicio de moda sostenible: o bien reciclar esa prenda o bien donarla. Por último, también es una buena actividad para hacer en familia e implicar a los niños para que ayuden e, incluso, cuando sean más mayores, que se ocupen ellos mismos de organizarse.

¿Se necesita algún tipo de mueble o accesorio especial?

"Yo suelo utilizar una cama o una mesa vacía, y allí coloco toda la ropa, y voy haciendo conjuntos o 'looks'", explica la 'instagramer', que llega incluso a prever dos 'looks' distintos, por si un día hace más frío o más color, cuando le hace el 'batch dressing' a su hija. Una vez preparado todo, ella aconseja utilizar estanterías de tela con compartimentos que se cuelgan en la barra del armario. En cada hueco me cabe un conjunto, y en el caso de Elsa, dos". Otra buena idea es usar un cajón vacío, poniendo separadores ajustables.

¿Cuántas prendas hay que seleccionar?

Para seguir el método de forma eficiente hay que preparar 'looks' completos, aconseja Lola. No hay que limitarse a coger una camiseta y un pantalón, mejor piensa en todo: calcetines, chaqueta... Aún ahorrarás más tiempo.

¿Cuál es el mejor momento para ponerse?

Eso dependerá de cada persona o familia. Lo importante es encontrar un momento tranquilo para ponerse a la tarea de crear varios lotes de ropa. "Entre 15 minutos y media hora es el tiempo más que suficiente para tener listo tu 'batch dressing' semanal", apunta Gea.

