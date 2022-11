El zapato de Zara que se ha convertido en la novedad de este otoño

2 Se lee en minutos M. R.



El otoño trae consigo muchas tendencias de moda nuevas e interesantes. De hecho, se necesita muy poco para tener un aspecto perfecto incluso a los 40 o 50 años. Los trucos para un outfit envidiable son muchos, solo hay que aprender cuáles son las tendencias que dictan las influencers y cómo se mueven. Por ejemplo, este modelo de zapato es la nueva tendencia, por lo que se ha convertido en trending topic en casi todas partes. En Instagram y en los TikToks que miran a las chicas más jóvenes, está lleno de consejos sobre cómo llevar estos magníficos zapatos de tacón, que pueden ser sexys, descarados y agresivos.

No sólo eso, sino que también es elegante, femenina y profesional. Realmente hay para todos los gustos: el zapato más popular entre las estrellas para el otoño de 2022 es el slingback. Se trata de un modelo particular de escote que deja el talón a la vista. De colores, con estampado animal o tachonados de pedrería, aquí están los consejos más de moda para los próximos meses, para una figura esbelta que siempre está en la cima, incluso cuando los años se hacen sentir. Este tipo de zapatos los puedes encontrar en Zara por un precio inferior a 30 euros.

Una combinación que se ha visto mucho en las alfombras rojas más importantes de la temporada es la que se da entre los zapatos de tacón abiertos y los trajes. Entonces, ¿por qué no atreverse con un look total white pero lucir unos slingbacks de colores en los pies? Por ejemplo, hay algunos modelos muy elegantes en PVC matizado, desde el fucsia hasta el naranja, con una correa en el tobillo y un tacón cilíndrico. ¿Por qué no optar por una tela con estampado de leopardo? Un detalle de cadena negra en la puntera hará el resto. Más románticos son los modelos de imitación de cuero, quizás suaves en color lila, con un aplique de joya en la parte superior y un tacón de carrete. Una variante rockera, en charol matizado, con tiras y una correa en el tobillo con tachuelas, perfecta para los que quieren sentirse fuertes y agresivos.

Colores de zapatos de moda en otoño para las mujeres

Siguiendo con el tema de los colores, también hay modelos muy coloridos en piel con motivos de animales del arco iris, con tacón de aguja, igualmente "disparados", por ejemplo, en fucsia. En cuanto a los caprichos, los modelos de piel sintética con colores fluorescentes, los tacones de aguja y las finas correas con cierres de hebilla también aportan su granito de arena. Más sofisticados son los modelos de cuero marrón con estampado de monogramas y puntera dorada. También hay modelos más caprichosos en negro, de ante, con un lazo en el tobillo y pedrería blanca, y un tacón con inserciones doradas.

Los más brillantes son los de tela recubierta de pequeños diamantes de imitación a juego, con tacón de aguja y correa en el tobillo. Más femeninos son aquellos, de nuevo en ante, suaves en rosa empolvado, con grandes perlas aplicadas en la parte superior. Modelos retro en raso, quizás rojo, con medio tacón de aguja y una flor aplicada en la punta. Elegante, finalmente, sigue siendo de ante pero con piel azul, tacón cuadrado y correa con hebilla. Para que nunca cometas un error, ¡ni siquiera en el trabajo!

